Tamara Gorro si spoglia integralmente per festeggiare un milione e 700mila follower

Tamara Gorro ha voluto ringraziare gli utenti a modo suo, mostrando molto più di quello che mostra di solito. L'ex tronista di uomini e donne ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan, dando fuoco alla rete.

Tamara Gorro ha deciso di celebrare la sua pietra miliare su Instagram con un nudo completo che ha fatto impazzire tutti. Il modello ha trovato un modo per inviare i fan in estasi, scegliendo un'istantanea molto sensuale, da pubblicare come ringraziamento per aver raggiunto il milione e 700.000 follower. Un modo molto speciale per mostrare quanto sia orgogliosa dei suoi successi, ma gli utenti che l'hanno seguita hanno sicuramente apprezzato questo momento così disinibito. L'immagine è davvero molto sexy e non volgare. Vedo e non vedo che ha fatto girare la testa a tutti.

Tamara Gorro è una modella spagnola, conduttrice di Telecinco, diventata famosa grazie all'edizione spagnola di Uomini e donne, un paese in cui anche il Grande Fratello sta andando molto bene. La sua carriera è piena di successi, sia nel mondo della moda che in quello dello spettacolo. Inoltre, è felicemente sposata con il calciatore argentino Ezequiel Garay, che al momento è senza squadra. In attesa di sapere dove dovrà andare a lavorare, lui e Tamara sono tornati a vivere a Madrid con i loro due figli.