Serena Mercuri muore a soli 32 anni stroncata da una malattia

Serena Mercuri è morta all'età di 32 anni, a causa di varie lotte contro una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Scioccatala comunità di Civitanova Alta, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. Lascia suo padre Aldo, autista dell'Atac attualmente in pensione, sua madre Onelia Svigna, i suoi nonni e i suoi zii. Il corpo si trova nella stanza d'addio della compagnia Soft, via Roma, a Montecosaro Scalo. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 17:00 nella piazza di fronte alla Chiesa di San Savino, a Civitanova Alta.