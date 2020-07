LOL è il primo inedito di Minellono

Dal tema leggero, "LOL" parla principalmente di una festa e di una di quelle cotte estive che si prendono spesso in vacanza, di come si vorrebbe passare tutto il tempo con leggerezza, senza pensare a nient'altro.

È un pezzo che non ha bisogno di essere capito o decifrato, il messaggio è semplicemente “pensa alle cose belle e sorridi”. Il videoclip che lo accompagna è stato girato in casa durante l’emergenza COVID-19 e vuole far capire che anche da soli o con una ristretta compagnia, ci si può divertire lo stesso, fare festa a modo proprio. Con le immagini si lascia intendere la malinconia rispetto ai parties di cui parla nella canzone e che Minellono cerca nel suo immaginario di ricostruire, in modo che le persone guardandolo possano pensare anche loro ai momenti di goliardia.

La traccia, nata per caso a casa dell'amico Mr. Even, era già stata progettata, ma ad ultimarla è stata la decisione di creare un drop giusto che facesse ballare.

Michael Minellono nasce a Pavia il 24 agosto del 1994. Figlio d'arte di Cristiano Minellono autore di moltissime canzoni della musica Italiana, si appassiona fin da subito alla musica, ma più precisamente al genere Rap intorno ai 14 anni.

Dopo una lunga esperienza nell'underground e come organizzatore di concerti, inizia a far uscire i primi pezzi insieme agli amici Dawggy e Sfrejo.

Nel 2018 esce il primo video su Youtube in cui remixando "Lambroghini Mercy" di Kanye West, dà vita a "Fiat Panda Mercy" e sempre nel 2018 esce "Lionz".

Nel 2020 la vera svolta arriva con la firma con Sorry Mom! e la pubblicazione del primo inedito "LOL".