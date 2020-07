Al via oggi gli Amazon MSI Notebook Days

Chi sta pensando a un laptop per il gaming o per il lavoro, non può lasciarsi sfuggire gli Amazon MSI Notebook Days. L’iniziativa promozionale al via oggi sarà attiva fino al prossimo 20 Luglio e consentirà di acquistare diversi modelli di notebook MSI a prezzi e condizioni vantaggiosissime.

Per i gamer che sono alla ricerca di un laptop per giocare, la scelta è davvero ampia e va dai modelli ideali per chi deve fare attenzione al budget, come MSI Alpha 15 con CPU AMS Ryzen 7, in vendita a 999 Euro, anziché 1.199 Euro, o MSI GF63Thin con Intel Core i7-10750H a 1.099 Euro, anziché 1.249 Euro, ma anche per chi punta a una soluzione senza compromessi come il 17 MSI GE75 Raider, che sarà acquistabile a 1.879 euro anziché 2.499 Euro.

Se il laptop dovrà, invece, essere piuttosto un compagno quotidiano, nel lavoro come nel tempo libero, la proposta da non farsi scappare è quella del Prestige 14, una soluzione leggera ma potente, che si potrà acquistare a 1.289 Euro anziché 1.399 Euro.

Maggiori informazioni sui modelli di notebook oggetto dell’iniziativa Amazon MSI Notebok Days a questo link.





