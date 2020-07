Assassin’s Creed Valhalla: uscita 17 novembre 2020

In occasione della conferenza digitale Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che il prossimo titolo nel franchise di Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla, sarà disponibile in tutto il mondo dal 17 novembre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, su Epic Games Store che Ubisoft Store per PC. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile anche su Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console. I giocatori che acquisteranno Assassin’s Creed Valhalla su Xbox One o PlayStation 4 potranno aggiornare il proprio gioco alla versione di nuova generazione (Xbox Series X o PlayStation 5) senza alcun costo aggiuntivo.

Le nuove sequenze di gioco mostrate alla conferenza digitale hanno illustrato alcune delle nuove funzionalità, come la possibilità di impugnare due armi con mani diverse, le razzie, gli assalti e le diverse attività disponibili nello scenario open world. Le razzie saranno decisamente più brutali e ricche d’azione di qualsiasi altra esperienza mai apparsa prima in Assassin’s Creed, con i giocatori che potranno sfruttare un nuovo sistema di combattimento decisamente più viscerale che consentirà loro di colpire, smembrare e decapitare gli avversari. Eivor potrà brandire due asce, spade o persino scudi contro la maggiore varietà di tipi di nemici mai vista in Assassin’s Creed. Inoltre, il ritorno della lama celata consentirà a Eivor di assassinare i propri bersagli con precisione letale.

Assassin’s Creed Valhalla è un ambizioso gioco di ruolo e azione che pone le scelte del giocatore e l’esplorazione al centro dell’esperienza. Attraverso il vasto mondo, i giocatori incontreranno numerose sfide, personaggi unici e sorprendenti con storie indimenticabili, e un’ampia varietà di scenari da esplorare e percorrere. I giocatori potranno personalizzare i capelli, i tatuaggi, le pitture di guerra, le armi e gli equipaggiamenti del loro personaggio, oltre a poter scegliere tra una variante maschile e femminile di Eivor in qualsiasi momento. Alleanze politiche, possibili combattimenti e dialoghi a scelta multipla potranno influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla, perciò sarà davvero importante scegliere con molta attenzione per proteggere la casa e il futuro del proprio clan.

È ora possibile prenotare la colonna sonora ufficiale e il romanzo di Assassin’s Creed Valhalla:

? Il 17 luglio, un album (EP) di sette brani presi dalla colonna sonora ufficiale con tracce originali di Jesper Kyd e Sarah Schachner, nonché un brano originale di Einar Selvik, sarà disponibile su Spotify e acquistabile su iTunes. È ora possibile effettuare il pre-salvataggio su Spotify e la prenotazione su iTunes, mentre la colonna sonora completa sarà lanciata solo successivamente.

? Il romanzo “Assassin’s Creed Valhalla – Gerimund’s Saga”, scritto da Matthew J. Kirby, racconterà una storia originale ambientata nel mondo del gioco. I giocatori scopriranno l’epica leggenda di Geirmund Hellskin, un uomo determinato a dimostrare il proprio valore di vichingo e un guerriero che entrerà nei ranghi dell’esercito di Re Guthrum per partecipare all’invasione dell’Inghilterra. La copertina del libro sarà svelata sulla pagina Instagram del rinomato artista coreano Jung Gi Kim a fine luglio.

? I volumi Art of Assassin’s Creed Valhalla e Art of Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition inviteranno i giocatori a intraprendere un viaggio visivo attraverso il mondo di Assassin’s Creed Valhalla, uno scenario definito dalla dura bellezza della vita vichinga, ricca di personaggi affascinanti e paesaggi mozzafiato. Il libro offre un’allettante raccolta di illustrazioni e commenti, che sapranno sicuramente conquistare i fan della saga, ma anche i nuovi giocatori.

Con lo sviluppo guidato dal team di Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla segue l’epica saga di Eivor, uno spietato razziatore vichingo cresciuto tra miti e battaglie. Offrendo la più realistica esperienza vichinga mai realizzata, il gioco immergerà i giocatori in uno splendido e misterioso scenario liberamente esplorabile, ambientato negli “anni bui” dell’Inghilterra. In questo nuovo titolo del franchise, i giocatori potranno sfruttare alcune nuove funzionalità, tra cui le razzie, oltre alla possibilità di espandere il proprio insediamento e sviluppare il proprio potere in una missione per conquistare un posto tra gli dèi nel Valhalla. È ora possibile prenotare le versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition* di Assassin’s Creed Valhalla, oltre agli speciali prodotti di Ubicollectibles® dedicati. Prenotando Assassin’s Creed Valhalla, al lancio del gioco si riceverà la missione esclusiva La Via del Berserker, in cui i giocatori uniranno le proprie forze con un leggendario Berserker norvegese alla ricerca della sua personale vendetta.

Per maggiori informazioni su Assassin’s Creed, visitare: assassinscreed.com.

