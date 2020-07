Picchiato per uno sguardo di troppo : Denunciato 20enne a Napoli

A Napoli, i carabinieri della stazione di Posillipo hanno denunciato un ragazzo di Marano per gravi ferite. Il giovane 20enne era con altri ragazzi e attaccava coetanei fermi di fronte a un noto bar in Via Petrarca per motivi banali. La presunta ragione dell'attacco era uno sguardo eccessivo che avrebbe spinto il ventenne e i suoi amici (attualmente identificati) ad aggredire un ventiduenne di Soccavo e un altro ventitreenne del Vomero.

Le vittime soccorse al pronto soccorso di Cardarelli e fu lì che i carabinieri furono allertati. Il più giovane è uscito con una prognosi di 30 giorni per una frattura del polso. L'altro se l'è cavata con un trauma cranico curabile in 5 giorni. Attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti, i carabinieri identificarono facilmente uno uno dei responsabili dell'aggressione.