GTA Online: Settimana dei piloti

Settimana dei piloti in GTA Online. Deltaplano Nagasaki Ultralight gratis, GTA$ tripli e altro ancora.

Guarda sopra la Maze Bank Tower e vedrai uno squadrone di drogati del volo intenti a tuffarsi in perfetta sincronia nei banchi di nuvole.

È la settimana dei piloti in GTA Online, non c’è momento migliore per solcare i cieli. In caso di emergenza, siete pregati di assumere la posizione di sicurezza.

Nagasaki Ultralight

Gioca a GTA Online questa settimana e ricevi il velivolo più leggero di sempre, il Nagasaki Ultralight, gratis! Visita Elitás Travel per maggiori dettagli.

Ricompense triple in Scorte al volo

Lanciati in cabina e gioca a Scorte al volo, la versione aerea di Cattura la bandiera in cui consegni più scorte possibili nel quartier generale della tua squadra o decidi di distruggere la base degli avversari. Scegli la strategia che preferisci: i vincitori otterranno GTA$ e RP tripli.

Ricompense doppie in tutte le vendite di carichi aerei

Se la tua fonte di guadagno è un po’ illecita, sappi che tutte le vendite di carichi aerei frutteranno il doppio in RP e GTA$. Per approfittarne, datti al contrabbando per via aerea entro il 15 luglio.

Ricompense doppie in Scuola di volo

Se non ci capisci un accidente di tutte queste ciance da piloti, puoi sempre tornare alla Scuola di volo. Ti basterà fare un po’ di pratica per ottenere ricompense doppie: che vuoi di più?

Prova a vincere la Dewbauchee Vagner

Per quanto riguarda i veicoli terrestri, passa nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Oltre a GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro, potrai tentare la sorte per vincere una Dewbauchee Vagner, un capolavoro di modernariato futuristico.

SCONTI

Volare è un hobby da ricchi, ma grazie alle offerte di questa settimana potranno permetterselo anche gli aspiranti piloti meno abbienti!

Sconti su hangar e migliorie

Hangar LSIA A17, hangar LSIA 1, hangar di Fort Zancudo 3499, hangar di Fort Zancudo 3497, hangar di Fort Zancudo A2, ristrutturazioni dell’hangar -50%

Garage -50%

FH-1 Hunter -40%

Progen T20 -30%

Offerte: Veicoli

Nagasaki Ultralight – GRATIS

LF-22 Starling – 40% di sconto

Western Rogue – 40% di sconto

RM-10 Bombushka – 40% di sconto

Pegassi Osiris – 30% di sconto

Coil Rocket Voltic – 30% di sconto

Declasse Scramjet – 30% di sconto

TWITCH PRIME

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il loro account di Twitch Prime a quello del Social Club potranno ottenere 200.000 GTA$ semplicemente giocando tra il 9 e il 15 luglio (la somma verrà depositata entro 72 ore sul conto di gioco presso la Maze Bank). Chi invece ha giocato a GTA Online anche la scorsa settimana potrà ottenere fino a 1.000.000 di GTA$ complessivi continuando a giocare anche per le prossime 3 settimane.

Inoltre, ottieni il rimborso del prezzo d’acquisto della proprietà base della sala giochi di Pixel Pete e uno sconto dell’85% su HVY APC e Överflöd Imorgon. Per approfittare di questi vantaggi e di quelli futuri, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

PLAYSTATION PLUS

I membri di PlayStation Plus che giocheranno tra oggi e il 5 agosto riceveranno 1.000.000 di GTA$, che verranno depositati sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dall’accesso. Ottieni 1.000.000 di GTA$ ogni mese in GTA Online fino alla sua uscita su PlayStation 5.

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per l’elenco completo di tutti gli eventi speciali attivi, bonus e sconti.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

Leggi su insidethegame.home.blog