Acquista GeForce RTX e avrai DEATH STRANDING

Acquista GeForce RTX e avrai automaticamente accesso a “DEATH STRANDING”! Inoltre, i giocatori GeForce sono Game Ready grazie ai nuovi driver e molto altro!

Oggi NVIDIA annuncia molte novità dedicate all’uscita PC del famoso titolo DEATH STRANDING. Per un periodo di tempo limitato, se acquisti schede grafiche, PC e laptop dotati di GeForce RTX, riceverai anche una copia di questo formidabile gioco. Inoltre, abbiamo recentemente rilasciato un nuovo Driver Game Ready che include anche il supporto per tre nuovi display compatibili G-SYNC e le impostazioni ottimali di gioco per ben 10 giochi.

Acquistando GeForce RTX, Ottieni DEATH STRANDING

NVIDIA, insieme a 505 Games e KOJIMA PRODUCTIONS, annuncia oggi il bundle DEATH STRANDING Embark On Your Journey. Ciò significa che, per un periodo di tempo limitato, i giocatori riceveranno un codice Steam per l’edizione PC Digital Download di DEATH STRANDING con l’acquisto di una scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER o 2060. L’offerta DEATH STRANDING Embark On Your Journey inizia oggi e tutti potranno usufruirne fino al 29 luglio 2020. Su GeForce.com, potete trovare l’elenco dei rivenditori che hanno preso parte a questa iniziativa, i link dei prodotti e i partner partecipanti.

Game Ready per DEATH STRANDING e per molto altro

Come abbiamo già detto, il nostro ultimo GeForce Game Ready Driver offre delle ottimizzazioni e dei miglioramenti fondamentali per DEATH STRANDING, ma anche per Horizon Zero Dawn e F1 2020.

DEATH STRANDING è un titolo di sostanziale importanza legato al leggendario sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima e al suo studio KOJIMA PRODUCTIONS, che ha ricevuto molti apprezzamenti dalla critica.

Grazie alla DLSS 2.0 tutte le GPU RTX daranno al gioco un significativo incremento delle prestazioni, consentendo 100+ FPS a 1440p o 60+ FPS a 4K. Avere un altro titolo di così tanta importanza, all’interno della nostra realtà, dimostra quanta fiducia gli sviluppatori di giochi ripongano nella tecnologia.

Tre nuovi display compatibili G-SYNC

Il programma G-SYNC Compatible mira a espandere l’ecosistema G-SYNC e a sensibilizzare i consumatori su quali display sono in grado di fornire una buona esperienza di gioco con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry level.

I monitor che sono stati recentemente convalidati sono il DELL S2721HGF e l’S2721DGF insieme al Lenovo G25-10, e questi offrono ai giocatori tantissime opzioni nel momento in cui si deve scegliere il perfetto display da gioco.

Nell’ambito del programma di compatibilità con G-SYNC, NVIDIA collabora con gli OEM di monitor per convalidare l’esperienza sui monitor che supportano il protocollo Adaptive-Sync. Quelli che passano il test sono designati come “G-SYNC Compatible“. Per vedere la lista completa dei display compatibili G-SYNC, cliccare qui.

Impostazioni Ottimali per i Giochi attraverso un “Solo Click”

Le impostazioni ottimali “one-Click” di GeForce Experience consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l’hardware del sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. Oltre 700 titoli godono di questo supporto e, dal rilascio del nostro precedente driver, altri 10 titoli sono supportati da questa funzionalità:





Darksburg

Disintegration

Fishing Planet

House Flipper

Justice RTX

Outer Wilds

Persona 4 Golden

Pistol Whip

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Trackmania

Informazioni sui Game ready driver di NVIDIA

I driver Game Ready sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile e sono disponibili dal giorno di lancio o anche prima. i driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

