Thronebreaker è su Apple Store

CD PROJEKT annuncia la pubblicazione di Thronebreaker: The Witcher Tales su iOS. I giocatori possono acquistare il videogioco su Apple App Store.

Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Creata dagli sviluppatori che hanno lavorato sui momenti più iconici di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco ruota attorno alla storia regale di Meve, veterana di guerra e regina di due Regni Settentrionali: Lyria e Rivia. Dovendo affrontare l’imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta ad imbracciare nuovamente le armi ed incamminarsi in un percorso oscuro dominato da distruzione e vendetta.

Questa versione porta con sè Thronebreaker su iOS, con controlli touch dedicati e progettati per l’esperienza su mobile, oltre al supporto ai salvataggi in cloud in modo che i giocatori possono riprendere da dove avevano lasciato su PC — e viceversa. Giocando Thronebreaker su iOS, i giocatori possono sbloccare diversi bonus su GWENT: The Witcher Card Game per iOS, PC, e Android, tra cui ornamenti unici e 20 carte per le battaglie multigiocatore. Inoltre, i giocatori possono riscattare un set di goodies digitali di Thronebreaker gratuiti, tra cui la colonna sonora, bozzetti di gioco e mappa di Lyria.

Scaricalo dall’App Store

Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su iOS, PC (GOG.COM & Steam), su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Android è in arrivo più tardi quest’anno. Per maggiori informazioni, recati sul sito ufficiale.

