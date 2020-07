Anticipazioni Daydreamer domani 10 luglio: Sanem conosce Polen

Dalle Anticipazioni Daydreamer del 10 luglio scopriamo che Sanem si comincerà finalmente a dire tutta la verità a Can su ciò che ha fatto con Emre, a dichiarare i propri sentimenti al suo capo e chiedergli di non partire (sempre che non l'abbia già fatto). Andrà a casa sua, ma ad aprile la porta non sarà lui, bensì Polen, che lei credeva essere ormai la sua ex fidanzata!

Anticipazioni Daydreamer 10 luglio: Sanem in crisi per Polen

Trovatasi faccia a faccia con Polen, Sanem le spiegazioni di essere venuta a cercare Can, ma la «rivale» le dirà che lui non è in casa. Sanem si giustificherà dire che lo cercava per domande di lavoro, nulla di importante, ma dato che non c’è, se ne andrà. Tuttavia Polen insisterà perché entri, così bisogna fare uno spuntino insieme, in attesa che Can torni: dovrebbe rientrare a breve. Sanem temeva che fosse già partito, ma per fortuna non è successo! La ragazza troverà dei trolley davanti alla porta di casa e penserà che gli appartengono, ma Polen le dirà che sono suoi. A giudicare dai bagagli, intende trattenersi parecchio, osserverà Sanem.

Polen le risponderà di essere venuta per una sorpresa a Can, che di certo lo sbalordirà! Le due si trovano in cucina a prendere alcune cose e Polen rimarrà stupita dalla facilità con cui Sanem riesce a trovare ciò che serve. La ragazza si giustificherà spiegandole di essere già stata varie volte a casa di Can per lavoro.

Lo «spuntino» preparato da Polen, consiste in una numerazione dettagliata e in una pietanza élaborée. Tra le giovani ci saranno momenti imbarazzanti, perché entrambe penseranno di conoscere i piatti preferiti del ragazzo! Si trasferiranno in giardino e siederanno. Polen spiegherà a Sanem che sarà con Can si erano lasciati, ma farà capire di essere tornata ad Istanbul per chiarire le cose.

A un certo punto arriverà Can, che rimarrà spiazzato, trovando in casa sua insieme la fidanzata e la donna di cui ora è innamorato! Sanem se ne andrà mestamente, ma poi lui ribadirà a Polen che è davvero meglio che si lascino.

La giovane, però, non è intenzionata ad arrendersi e gli dirà che rimarrà lì vicino, nel caso lui ci ripensasse. Inoltre penserà che Can possa un'altra occasione per vedere una serie di domande per scoprire chi sia, ipotizzando che si tratti di una donna in carriera, ma non otterrà risposta.

Nulla, stanco di stare e occuparsi della casa mentre Mevikbe si occupa del negozio, ha deciso di aprirne uno insieme al bel macellaio Osman, da tempo innamorato di Leyla. Produrranno kofte (polpette turche) vegane e Osman cercherà di fare finalmente colpo sull'amata, che è appunto vegetariano. Nulla deciderà di chiedere aiuto anche a Muzzafer, che ancora spera di convolare a nozze con Sanem. Leyla è tornata dal laboratorio con Emre ad Ankara e verrà a sapere dei cambiamenti professionali nella vita di mamma e papà.

Inoltre Mevikbe è curioso con Ayhan perché sta dando lezioni di yoga anche ad Aysun, con la quale c'è sempre ostilità. Nel frattempo Sanem tornerà a lavorare all’agenzia pubblicitaria, dopo che lei ha conquistato la stima della signora Remide. Collaborazione ancora con Can. La faccenda è complicata, quando arriverà il giovane Levent.