Tragedia mare: dopo un' immersione muore il 65enne Giovanni Zampardi

Un'altra tragedia del mare nel Palermitano vede la morte di Giovanni Zampardi, 65 anni. Sono in corso indagini.

L'uomo, palermitano, assieme al figlio ha raggiunto la zona di Villagrazia di Carini di buon’ora. All’alba con il figlio avrebbe dovuto andare a pescare. La battuta di pesca però è conclusa in modo tragico. Giovanni Zampardi è morto dopo essersi immerso nel mare di Villagrazia. Avrebbe praticato da tempo la pesca subacquea, ma stavolta qualcosa è andato storto. L'uomo è morto davanti agli occhi del familiare.

Secondo le prime ricostruzioni, giustificato dalla testimonianza del ragazzo, l'uomo ha accusato un malore. Nonostante i soccorsi tempestivi del figlio non c'è stato nulla da fare. Il 65enne è stato trasportato fino alla riva dal familiare ma è morto poco dopo. Una volta lanciato l'allarme, ad accertare la morte dell'uomo sono stati i sanitari. Sul posto sono arrivati ??anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Adesso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e degli uomini della Capitaneria di porto. Ma la salma è già stata restituita alla famiglia per la celebrazione del funerale. La decisione è stata presa dal medico legale intervenuto sul luogo della tragedia.