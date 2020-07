Ha defecato nel nostro letto : L’accusa di Johnny Depp all’ex Amber Heard

Johnny Depp sta combattendo a Londra nel processo in cui il quotidiano inglese Sun è sospettato di diffamazione. Secondo l'attore, la sua immagine è stata diffamata dopo essere stata chiamato "picchiatore di donne". In un'aula di tribunale, chiamata a testimoniare a difesa del giornale, è arrivata l'ex moglie di Depp Amber Heard con la quale, per anni, una guerra mediatica è andata avanti senza restrizioni. L'attrice, scrive il giornale, è tornata per parlare della loro relazione "malata" fatta di violenza psicologica e fisica, litigi e accuse, droghe e alcol.

Il signor Depp, tuttavia, non si è risparmiato la storia di episodi imbarazzanti legati al suo matrimonio, sposato nel 2015 e di cui non ha divorziato fino a un anno dopo il matrimonio, periodo che ha definito "incredibilmente infelice". Depp ha ricordato che per il suo arrivo in ritardo per la festa per il trentesimo compleanno dell'attrice, Heard, "ha defecato nel nostro letto e poi ha incolpato il nostro cane".

Lei smentiva puntando il dito contro il loro cagnolino, con problemi intestinali, e poi trasformando tutto in uno scherzo di cattivo gusto. “È una donna con una personalità borderline calcolata e diagnosticata; lei è un sociopatico; è narcisista ed è completamente ed emotivamente disonesta ", ha continuato l'attore.

I due americani danno il peggio di loro durante il processo di diffamazione a Londra che l'attore ha lanciato contro il tabloid Sun che lo aveva accusato un anno fa di essere un picchiatore di donne dopo le denunce di Heard, presente anche nella capitale britannica come parte del procedimento in corso.