Consulenza sicurezza sul lavoro: in cosa consiste e perché è necessaria

La sicurezza sul lavoro è fondamentale per essere sempre al passo con la legge e per difendere i propri dipendenti da qualsiasi rischio. Consulenza sicurezza sul lavoro vuol dire adoperarsi affinché ogni azienda possa conoscere e risolvere le problematiche che riguardano direttive che spesso cambiano. Per rimanere sempre informati sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro, occorre una consulenza qualificata e preparata. Quello che offre Safetyone Ingegneria srl con un team di professionisti.

Safetyone Ingnegneria Srl, la mission

Società di ingegneria specializzata nei settori sicurezza sul lavoro, igiene e qualità, Safetyone Ingnegneria Srl è il consulente ideale a cui affidare la progettazione ed il mantenimento di sistemi di gestione integrati e sostenibili.

Dalla programmazione di corsi specializzati per imprese pubbliche e private, alla consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per il miglioramento dei sistemi aziendali ed il rispetto delle norme cogenti.

Safetyone è preparata anche su tutte le nuove norme in materia Covid-19: molte cose sono cambiate e le imprese sono chiamate a tenersi aggiornati.

Safetyone Ingegneria si propone quale risorsa aggiuntiva per le aziende in grado di migliorare in modo notevole l'efficienza e l'efficacia di tutti i processi produttivi.

Allinearsi alle norme cogenti, adeguare la propria azienda agli Standard internazionali in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta un "must" a cui nessuno oggi può sottrarsi.

Gestire l'insieme delle problematiche che tutto ciò comporta con l'utilizzo di sistemi informatici (software gestionali) rappresenta il valore aggiunto a cui Safetyone Ingegneria presta maggiore attenzione.

In Italia gli adempimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro sono tanti e spesso di difficile applicazione. Aziende complesse, ma anche piccole realtà con elevata diversificazione dei servizi e/o dei prodotti offerti, possono incontrare problemi nella gestione e valutazione dei rischi connessi.

Per questo motivo è nata Safetyone.

SAFETYONE INGEGNERIA SRL è una società di ingegneria operante prioritariamente nel settore igiene e sicurezza sul lavoro, ed è in grado di offrire un valido supporto a tutte le tipologie di aziende, grazie a metodologie di problem solving ampiamente sperimentate.

SAFETYONE INGEGNERIA SRL è al servizio di imprese private e pubbliche per il miglioramento dei sistemi aziendali, l’incremento della competitività nel mercato ed il rispetto delle norme cogenti.

Forte della decennale esperienza su commesse di rilevanza internazionale (nel settore civile ed industriale, pubblico e privato) nonché del supporto di numerosi collaboratori operanti in diverse aree professionali, SAFETYONE INGEGNERIA SRL si pone come punto di riferimento per le aziende che hanno come obbiettivo la definizione di processi aziendali in linea con i più elevati standard di sicurezza e di qualità.

IL TEAM

SAFETYONE INGEGNERIA SRL si avvale di qualificati professionisti per ogni specifico campo di applicazione e garantisce una gestione coordinata degli interventi attraverso l’individuazione di Responsabili di commessa e di lead auditor.

Una primaria rete di collaboratori (ingegneri, architetti, geometri, medici del lavoro, tecnici della prevenzione e avvocati) garantisce, su tutto il territorio nazionale, la qualità degli interventi, la gestione ottimale delle risorse coinvolte e il rispetto delle tempistiche stabilite.

La flessibilità che contraddistingue l'approccio di SAFETYONE INGEGNERIA SRL permette di intervenire con successo su progetti di qualunque dimensione, massimizzando l'efficacia dell'intervento ed offrendo la tranquillità di avere un unico affidabile interlocutore.

La formazione per chi lavora

La Formazione per i lavoratori, oltre ad essere un obbligo di legge, è uno strumento fondamentale che permette di rimanere aggiornati: indispensabile per il mercato del lavoro, sempre più competitivo e complesso.

Safetyone Ingneria offre il proprio sapere in materia di Sicurezza sul Lavoro, organizzando corsi in aula presso la sede operativa di Buccinasco Il coinvolgimento della classe, l’analisi di incidenti realmente accaduti e l’attività di problem solving applicate a simulazioni, aiutano a rendere la classe partecipe e interessata al corso di formazione.

Safetyone Ingeneria si avvale di un team di formatori e consulenti specializzati nel settore. Concretezza ed efficacia rendono Safetyone Ingegneria un affidabile partner aziendale per la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, addetti alle emergenze e di tutte le figure con posizione di garanzia di cui al D.Lgs 81/08.

E-learning

L'e-learning è una nuova metodologia formativa che utilizza la rete di Internet come canale di comunicazione. E che promuove la conoscenza e l’innovazione e che riduce gli sprechi di tempo dell’azienda.

Molto usata nel periodo di pandemia Covid, Safetyone si avvale di partner qualificati dotati di piattaforme e-learning che rispettano tutti i parametri richiesti dalla normativa in materia di formazione a distanza.

Con tale approccio formativo, gli utenti possono fruire di materiale digitale (testo scritto, grafici, filmati, suoni, ecc) in file consultabili on-line e in alcuni casi scaricabili sulla propria postazione PC. Le piattaforme risultano complete, intuitive ed accessibili da qualsiasi posto che abbia una connessione Internet.

Safetyone Ingegneria eroga corsi personalizzati sulla base delle esigenze e richieste dei clienti.

Attraverso una progettazione dedicata, Safetyone Ingegneria eroga sessioni formative presso le sedi dei clienti, dove intervengono docenti interni, si svolgono giochi tematici quale il role-play, e si personalizzano i contenuti della formazione in funzione dell’attività aziendale e della tipologia dei partecipanti.

Safetyone organizza corsi mirati alla gestione delle procedure di emergenziali in strutture strategiche ( scuole, ospedali), corsi dal titolo “Corso di Formazione Tutoraggio ai Disabili” per i lavoratori che lavorano con persone diversamente abili (DM 236/89, e corsi tematici (es: corsi rischio ATEX, Corsi rischio chimico, corsi rischio legionella ecc).