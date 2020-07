LG SOUNDBAR GX: AUDIO SUPERIORE

LG Electronics presenta la nuova soundbar progettata per garantire un’eccezionale esperienza di intrattenimento sonoro insieme a un nuovo livello di integrazione spaziale e stilistica con i televisori premium del brand. La soundbar LG GX vanta un sound eccellente, caratteristiche avanzate e un’estetica sofisticata ideata per integrarsi perfettamente con la gamma di televisori LG OLED GX, caratterizzata dal nuovo Gallery design.

La soundbar GX è infatti la compagna perfetta per la gamma di televisori Gallery OLED. Per offrire il massimo della flessibilità, la soundbar può essere montata a parete direttamente sotto il televisore, oppure appoggiata su una superficie utilizzando il supporto incluso nella confezione. Con una misura di 15×144.6×3.25 cm (rispettivamente altezza, larghezza e profondità), la soundbar GX è identica sia nella profondità che nella finitura ai TV LG GX Gallery da 65”.

Alla base del design Gallery c’è la volontà di offrire un sistema TV completo in grado di adattarsi armoniosamente all’interno dello spazio circostante – un concetto che i progettisti di LG definiscono “aggiungere valore allo spazio”.

La soundbar GX di LG offre un audio superiore grazie alle tecnologie Dolby Atmos e DTX:S per godere di un audio tridimensionale. Lo speaker è compatibile con Dolby Vision tramite 4K pass-through, che permette la miglior qualità di immagine e suono per un home viewing davvero cinematografico. Il subwoofer incluso si connette alla soundbar in modalità wireless per generare potenti bassi da ovunque venga posizionato, mentre aggiungendo lo speaker wireless posteriore di LG (modello SPK8, venduto separatamente), la soundbar sprigiona ancora più potenza e dona ai contenuti un’immersività ancora superiore.

La soundbar offre inoltre un’esperienza di utilizzo intuitiva e semplici opzioni di connettività, incluso l’enhanced audio return channel (eARC) e il Bluetooth. Con la sua elevata larghezza di banda, eARC garantisce la massima ricchezza sonora di formati audio ad alta risoluzione come il Dolby True HD e il DTS Master Audio, mentre il Bluetooth favorisce uno streaming facile e di alta qualità da smartphone e tablet.

In aggiunta, la soundbar LG GX è certificata Hi-Res Audio, offrendo una riproduzione lossless a 24bit/96kHz per la massima resa. Lo speaker produce un suono dettagliato e naturale quando riproduce audio ad alta risoluzione o quando converte formati audio convenzionali, di qualità più bassa. La tecnologia LG AI Sound Pro infatti analizza e applica immediatamente le migliori impostazioni sonore indipendentemente dal contenuto, assicurando ogni volta la massima esperienza di ascolto.

La nuova soundbar GX di LG sarà disponibile in Italia da fine luglio al prezzo consigliato al pubblico di 1.299 euro.

Per info e dettagli, consultare http://www.lg.com/it

