Uccisa sulle strisce pedonali a 9 anni : Il pirata della strada si è costituito

Il pirata di strada che ha colpito e ucciso una bambina di nove anni a Bagnolo Mella (Brescia) ieri alle 23 ha deciso di costituirsi. L'uomo era stato ricercato dalla scorsa notte in tutta la regione ed è comparso volontariamente davanti all'assistente del procuratore. Al mattino, il padre della piccola aveva chiesto al pirata di presentarsi.

La polizia stradale bresciana, dopo aver visto i video delle telecamere a circuito chiuso di Bagnolo Mella, aveva pubblicato le ricerche di una Chevrolet Orlando grigia. Il pirata SUV ha travolto la piccola Menar di soli 9 anni, ieri sera la bimba era con sua madre mentre si trovavano sul passaggio pedonale del centro. Per Menar , non c'era nulla da fare mentre la madre è ricoverata in ospedale in condizioni gravi.Miracolosamente illeso il padre e la sorellina di Menar di pochi mesi.