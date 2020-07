Wiko View 4 Lite nelle varianti Deep Blue e Deep Gold

Il caldo è ufficialmente arrivato e Wiko propone il device must-have per un tuffo nell’estate italiana: View4 Lite nelle varianti Deep Blue e Deep Gold.

Un omaggio ai colori del mare e alla tintarella, per essere sempre in pendant con i vostri summer look:

Che tu sia tra i più fortunati pronti a partire per mare o montagna sia che resterai in città, con Wiko puoi portare il sole e il cielo blu sempre con te! Il brand di telefonia portavoce del “lusso democratico” propone il device hi-tech ideale per la stagione estiva: View4 Lite nelle eleganti colorazioni Deep Blue e Deep Gold. La back cover effetto glossy del primo richiama la profondità degli abissi marini o il cielo delle notti di agosto, mentre la finitura matte della variante oro ti permetterà di rimanere stilosa e al top in ogni situazione e con ogni mise, in pendant con l’abbronzatura, sulle spiagge dorate o sulle cime più vicine al sole.

Con la batteria long-lasting da 4000 mAh del View4 Lite, potrai dimenticare a casa il caricabatterie e goderti fino a 2 giorni di autonomia (certificati da SmartViser) con una sola carica. Inoltre, grazie alla tripla fotocamera intelligente con Super Wide Angle da 114°, sarà possibile catturare scatti di gruppo e paesaggi incredibili in ogni condizione e la memoria extra-large da 32+2GB tipermetterà di archiviare tutti i ricordi delle tue vacanze, da condividere e rivivere con nostalgia al rientro.

Altro plus? Il prezzo consigliato di 129,99€, che lo rende lo smartphone perfetto per tutti: giovani, giovanissimi, ma anche senior. View4 Lite è il device must-have per vivere un’estate davvero indimenticabile!

Leggi su insidethegame.home.blog