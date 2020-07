Riso Bomba: l’ingrediente base per la paella Valenciana

I veri intenditori e chef esperti nella preparazione della paella, perla della tradizione spagnola, sanno come siano importanti la giusta preparazione del brodo, la scelta del miglior riso e degli ingredienti aggiuntivi come il pesce o le verdure. L'ingrediente fondamentale è sicuramente il riso bomba ("Arroz Bomba") - una popolare varietà di riso spagnola che ha il D.O.C. dell'Unione Europea, ma certamente non bisognosa sottovalutare tutti gli accessori che occorrono per preparare al meglio un piatto squisito.

Per un lavoro perfetto si deve aggiungere la paellera, la pentola di ferro da sempre utilizzata per la preparazione di questo piatto. Scegliendo solo la migliore paellera, il riso e le spezie più genuine e gli accessori per la cottura, si può davvero preparare una paella prelibata come quella del ristorante… a casa tua!

Esiste un sito che mette a disposizione di tutti gli aspiranti chef, ogni più piccolo particolare per preparare una paella così buona che i vostri ospiti torneranno a trovarvi, se non altro per gustarla insieme a voi.

L'idea geniale di mettere a disposizione di tutti i cuochi la ricetta ufficiale della paella, con insieme gli accessori che occorrono per cucinarla, è stata di paellaeoltre.com. Sul sito c'è tutto quello che occorre per essere degni dei cuochi spagnoli più bravi e preparati.

Paella perfetta, l'ingrediente più importante: il riso

L’ingrediente protagonista della paella è il riso, ma qual è il miglior riso per paella? Quello prodotto in Spagna, naturalmente. Sicuramente il re della paella è il riso bomba o “Arroz bomba”, che proviene dalle tre aree DOC di produzione del riso in Spagna ed è il più prestigioso, perfetto per preparare paella di pesce e carne. Scelto il riso migliore, occorre poi concentrarsi sulle pentole per cucinarlo, e su paellaeoltre.com, si possono trovare anche loro.

Per esempio il set per griglia e la paellera, la padella valenciana smaltata in acciaio ideale per la preparazione di questo piatto nel rispetto della tradizione. Il termine paella deriva proprio dal latino “patella”, che significa padella e il tegame smaltato basso e largo è l’ideale per preparare il piatto tipico valenciano.

La paellara ideale è in ferro o acciaio e non deve essere troppo grande, per evitare che il riso si alzi e non formi la crosticina che assorbe i sapori della carne e del pesce della miglior paella.

Si possono scegliere il set di pentole, padelle smaltate, fuochi e griglie più adatti alle esigenze di tutti per preparare la vera paella valenciana anche nel vostro ristorante o nella cucina di casa.

Ingredienti, griglia e paellera non bastano ancora se si vuole cucinare nel ristorante o a casa propria la vera paella valenciana. Tra gli elementi di un set completo per paella non può mancare il fornello bruciatore professionale per la cottura perfetta della paella.

I bruciatori e fuochi che trovi su paellaeoltre.com, sono dotati di anelli di diverso diametro, per permettere l’utilizzo di recipienti di varie misure e l’uscita del gas accidentale è impedita. Scegli il fuoco più adatto alla paellera sulla base delle tue esigenze. Sul sito si trovano tutti gli accessori necessari per la preparazione e la cottura della paella e una vasta scelta di pomelli ricambio fuoco, coperchi in alluminio, spumarole, treppiedi, paravento ed espositori per paellera.

Si tratta di complementi essenziali per il ristorante specializzato in cottura della tradizionale paella valenciana o catalana, ma anche per il privato che ama dilettarsi in cucina e vuole stupire parenti e amici.

Grazie ai migliori accessori per paella, questo piatto avrà ancora più sapore e richiamerà subito alla mente la Spagna e il suo calore.

Chi è esperto nella cucina della miglior paella valenciana o paella catalana sa che il tocco in più e il segreto di questo piatto tradizionale spagnolo sono le spezie.

Sul sito puoi trovare il saporito peperone dolce in polvere, il colorante alimentare per paella, lo zafferano in pistilli che dona colore al piatto, la noras secca e in polvere per un gusto più intenso e saporito.

Le spezie sono quegli ingredienti che non possono mancare a casa come nel ristorante e che, assieme al riso bomba di qualità e al pesce, alla carne e alla verdura donano alla paella valenciana o catalana quel gusto unico che la rende un piatto apprezzato in tutto il mondo.

L’unico modo per creare una paella perfetta è utilizzare i set completi per la preparazione di questo piatto della tradizione catalana.

La paella è un trionfo di colori e sapori apprezzato non solo in Spagna, ma in tutto il mondo. Il segreto per realizzare questo piatto della festa, che rende subito tutti felici, è scegliere i migliori kit alimenti per paella.

E...buon appetito!