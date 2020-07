Richieste di preventivi: trovare clienti online con un semplice click

Professionisti e utenti possono trovarsi con un semplice clik. Una soluzione per ripartire dopo il lockdown: online le richieste preventivi che possono fare al caso dei professionisti. Con un clik, tutti possono essere soddisfatti e trovare la risposta al loro problema o al loro bisogno di farsi conoscere per ripartire al meglio dopo la chiusura forzata.

Da una parte gli utenti che hanno bisogno di aiuto per risolvere i loro problemi di manutenzione per la casa o per l'impresa, di benessere personale, di tempo libero.

Dall'altra tutti quelli che possono soddisfare le esigenze di cui sopra e hanno un modo facile e redditizio di farsi conoscere e di avere a disposizione le richieste di preventivi dei potenziali clienti.

La piattaforma online che può risolvere il problema degli uni e degli altri si chiama TuaZona. TuaZona è semplice e veloce ed è stata creata su misura per un incontro proficuo tra domanda e offerta.

Tua Zona saprà come aiutare al meglio i professionisti per aumentare la Tua visibilità e il numero dei clienti in maniera semplice, rapida e con un piccolo investimento mensile che sarà ammortizzato in breve tempo con i nuovi clienti e renderlo attivo in pochissimo tempo. Il nome del professionista,, insieme con quello di altri 4, sarà inviato all’utente che avrà cercato i servizi o i prodotti offerti. Saranno visibili solo i primi 5 professionisti più vicini alla zona geografica di ricerca dell’utente e incluso nel prezzo è prevista un’intera sezione della piattaforma dedicata all'attività, con le relative foto, la storia e molto altro.

TuaZona: Accanto all'utente Privato Basteranno pochi clic per trovare il professionista o l’attività che si sta cercando. I privati riceveranno non solo il nome e il contatto telefonico del professionista ma anche altre sue informazioni come foto, servizi che offre: si potrà avere a disposizione una sezione dove poter dialogare direttamente con lui. Contemporaneamente saranno mandati i dati dell'utente agli stessi professionisti presentati in modo che siano loro stessi a mettersi in contatto con chi ne ha bisogno.