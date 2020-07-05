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Temptation Island, Flavio e Nunzia : E' la prima volta che siamo davvero innamorati

Temptation Island, Flavio e Nunzia : E' la prima volta che siamo davvero innamorati

FLAVIO ZERELLA OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' DI GIADA DI MICELI ,CON LA NUOVA FIDANZATA NUNZIA SANSONE (TEMPTATION ISLAND), PARLA DI COME E' NATA QUESTA RELAZIONE TRA LORO , DELL'AMORE VERSO QUESTA RAGAZZA E FA INTENDERE CHE PRIMA DI LEI NESSUNA (NEMMENO LA SUA EX ROBERTA MERCURIO A CUI E' STATO LEGATO 13 ANNI) , E' RIUSCITA A FARLO ESSERE COSI' INTENZIONATO A PENSARE A MATRIMONIO E CONVIVENZA. " E' LA PRIMA VOLTA CHE SIAMO DAVVERO INNAMORATI , IL PASSATO ? NULLA A CHE VEDERE CON LA NOSTRA STORIA...SOLO ADESSO FAREMO DELLE SCELTE IMPORTANTI ... NUNZIA ? LA SPOSEREI DOMANI ... "
zazoom