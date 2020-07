Milano : bimbo di 5 anni muore soffocato da una brioche

Un vero dramma si è svolto a Pero, alle porte di Milano. Un bambino di 5 anni è morto di soffocamento mentre mangiava una brioche.

I genitori hanno cercato di fare tutto il possibile per salvarlo, ma tutti i loro tentativi sono stati vani. I soccorritori intervenuti non potevano che dichiarare la sua morte. La tragedia è avvenuta la mattina di martedì 30 giugno, nella casa di famiglia, mentre stavano facendo colazione.

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, il ragazzo stava mangiando la sua brioche, quando improvvisamente un morso andò storto e iniziò a tossire. Quando i genitori lo ascoltarono, andarono immediatamente da lui e cercarono di fare di tutto. Ma la sua situazione è peggiorata considerevolmente. In pochi istanti, divenne cianotico e smise di respirare.

I soccorritori che sono intervenuti, nonostante i loro sforzi disperati, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il bambino è morto soffocato. Anche le forze dell'ordine sono arrivate a casa, via XXV Aprile, che stanno attualmente lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di ciò che è accaduto. Gli ufficiali ascoltarono la testimonianza della madre e del padre. Tuttavia, questa sembra essere stata una tragica fatalità. Tutta la comunità è vicino al dolore dei genitori, di origine egiziana, ben noti perché gestiscono una pizzeria da molto tempo.