Un cret*no! Il leader della Lega Salvini contro Zingaretti del Pd

Durante la presentazione di un libro a Roma,secondo cui se il centrodestra fosse stato al governo durante l'emergenza del coronavirus, l' Italia sarebbe finita come il Brasile con Bolsonaro, definendo il leader del partito democratico ""... ““. Così Salvini ha commentando le affermazioni di Zingaretti invitandolo a chiedere scusa ai morti in Italia e in Brasile. “Se avessi detto io una caz*ata del genere giustamente l’avrebbero trasmessa a reti unificate“, ha aggiunto.

Un' aggettivo che Salvini aveva già usato contro Bersani, il quale sosteneva che i cimiteri non sarebbero stati sufficienti con il centrodestra alla testa della città. A coloro che hanno sottolineato che Zingaretti non aveva mai insultato personalmente, il leader della Lega ha dichiarato di aver fatto di peggio. Ad esempio, sugli eventi a Mondragone, in cui diversi membri dei centri sociali hanno danneggiato il sistema audio e provocato tensioni con la polizia che hanno impedito a Salvini di tenere la sua manifestazione : “Ha detto che me la sono andata a cercare. E i giornali hanno taciuto. Non viviamo in un paese democratico“.