Pagamenti in contanti: da oggi in arrivo multe salatissime

Da oggi, 1 luglio, viene attivato il limite di pagamento in contanti per il 2020, è giunto il momento in cui la nuova soglia massima per gli italiani sarà di € 2.000.

Il governo lo chiama lotta contro l'evasione fiscale: da oggi, 1 luglio, viene attivato il nuovo limite per i pagamenti in contanti e si prevedono multe molto elevate per coloro che cercano di superarlo. Dal 2022 sarà anche peggio. Il limite sull'uso di contanti dal 1 ° luglio 2020 è pari a 2.000 euro, ad eccezione dei money transfer, per i quali la soglia massima rimane fissata a 1.000 euro :

fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda;

da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.).

L'introduzione del nuovo limite all'uso del denaro contante era già stata stabilita dal decreto n. 124/2019 nella legge finanziaria, come strumento aggiuntivo nelle mani del governo per la lotta contro la frode fiscale. Il limite alle transazioni in contanti è cambiato molte volte negli ultimi 20 anni. Il governo Monti è sceso per la prima volta a 1.000 euro alla fine del 2011 e fino al 2015.

Tra il 2008 e il 2010, il limite è stato fissato a 12.500 euro per i pagamenti in contanti. Il piano attuale è di ritornare alla soglia massima di € 1.000 dal 2022, ma sarà attuato gradualmente.

Se si supera la soglia stabilita di 2.000 euro dal 1 ° luglio 2020, vengono attivate sanzioni elevate: fino a 50.000 euro per transazione. La regola del decreto fiscale fa parte di un ampio quadro di misure anti-evasione fiscale che il governo Conte ha posto tra le sue priorità sulla base di due pilastri principali: da un lato la lotta contro al contante e dall'altro il incentivo per pagamenti tracciabili.

Anche la lotteria dei scontrini fa parte di questa strategia, la cui entrata in vigore è stata prorogata fino al 1 gennaio 2021 a causa della pandemia.

Soglia limite pagamento contanti 2020 Sanzioni parti contraenti Sanzioni professionisti obbligati alle segnalazioni Fino a 250.000 euro Da 2.000 a 50.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro Oltre 250.000 euro Da 15.000 a 250.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro

Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal. Anche sull’importo previsto nel caso di pagamenti superiori al nuovo limite sono da segnalare alcune novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020:La stessa legislazione autorizza il pagamento in contanti di operazioni economiche che richiedono questa situazione in più rate: ad esempio, cure mediche dal dentista.