Schifoso! immigrato uccide un gatto e lo cucina per strada, il Video

Ad eseguire l'azione macabra, un cittadino straniero di 21 anni, identificato e arrestato dai Carabinieri. L'accusa è l'uccisione di animali.

Non c'è limite al peggio ora. Quello che è successo a Campiglia, in provincia di Livorno, è un'offesa alla decenza. Un immigrato di 21 anni ha ucciso un gatto e ha iniziato a cucinarlo accendendo un fuoco sul marciapiede vicino alla stazione ferroviaria di Campiglia. Sembra la scena di un film ma è tutto vero: è quello che hanno ricostruito i carabinieri, intervenuti questa mattina a seguito di numerosi rapporti. L'autore del gesto macabro è uno straniero di 21 anni: è accusato di aver ucciso animali. Il giovane è stato identificato, quindi accompagnato alla caserma in attesa di chiarimenti sulla sua posizione sul territorio nazionale: per il momento sarebbe irregolare.

A denunciare l'orrore è stata Susanna Ceccardi, parlamentare europeo candidata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per la presidenza della Regione Toscana, che sui suoi social ha condiviso il video agghiacciante : "Lo choc di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti. Ma come si può arrivare a tanta crudeltà?", scrive Susanna Ceccardi a corredo del video. "È questo il nuovo 'stile di vita' che dovremmo seguire? È questo il sistema di 'accoglienza' della Regione Toscana? Questa non è integrazione. P.S. È una scena quasi irreale per la sua mostruosità, si fa fatica a guardare, ma è importante che si conosca la verità", conclude l'europarlamentare.