Enzo Salvi aggredito brutalmente : Ha tirato sassi al mio pappagallo, mi chiedo perché?

Colpito da uno sconosciuto, che aveva appena lanciato pietre per colpire tutta il suo pappagallo. È stata la brutta e triste avventura che Enzo Salvi ha vissuto ieri mattina. L'attore e comico aveva pubblicato, come spesso accade, l'animale nella campagna di Ostia Antica. Fly era su un palo quando un uomo ha iniziato a lapidarlo. Salvi gli dice di fermarsi, quindi, mentre teneva l'animale tra le mani, lo straniero infuriava anche su di lui colpendolo più volte.

L'intera storia è stata filmata dall'amico dell'attore, Luigi, che era con lui solo per filmare. Il pappagallo è ora sedato nella sua gabbia, ma le sue condizioni sono gravi, come possiamo leggere nel referto medico che parla di "frattura cranica con edema" e di "un'evidente lesione lacerata e contusa su la fronte destra ". Salvi, che è anche istruttore e presidente dell'Associazione Parrot Passion Freeflight, non si dà pace, mentre la polizia cerca il pazzo che è fuggito dopo l'attacco.

"Pensavo avesse ucciso Fly", spiega il comico raccontando ciò che è successo: "Mentre stavo inginocchiato con Fly fra le mani credendo che fosse ormai morto, quello è arrivato alle mie spalle e ha cominciato a prendermi a calci. Io ero troppo sconvolto per farci caso, altrimenti sarebbe andata in un altro modo" e aggiunge: "Mi chiedo: perché? Che gli aveva fatto di male quella bestiola così bella e innocente? In quel personaggio ho visto tanta cattiveria gratuita, crudeltà senza senso. Ho paura che possa fare qualcosa del genere con bambini o anziani, per questo spero che lo prendano subito. Deve essere punito".