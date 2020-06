Mariano Catanzaro: Signorini, prendimi al Grande fratello vip!

Come noto a settembre dovrebbe riprendere il5, condotto dall'esilarante Alfonso Signorini, con Pupo come opnionista assieme (si vocifera) a Loredana Lecciso al posto della sexy. Pare sia stata confermata nel cast Elisabetta Gregoraci, ma sono tanti i personaggi dello spettacolo che si contendono il posto nella casa più spiata d'Italia.

Uno su tutti, Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne ed ex Pupo de La Pupa e il Secchione (e viceversa). Al settimanale Novella 2000, intervistato dal giornalista Armando Sanchez è stato chiarissimo:

Mariano, dopo la sua esperienza da PUPO, adesso cosa vorrebbe fare? << Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Credo di avere tutte le carte in regola >





Poi ha aggiunto con la sua solita verve che lo contraddistingue:

<< Sarò sicuramente istintivo, intenso, passionale. Un Mariano molto focoso, non solo nel senso sessuale,intendiamoci, ma anche nel rapportarmi con i miei coinquilini. Sono stato sempre una persona che non lemanda a dire e credo che nella casa darei il meglio di me >>

Ma che messaggio vuole portare in televisione?

<< Sà, tante volte ho visto individui che dopo aver fatto un po' di TV, si credevano migliori degli altri. Ricordo un episodio successo ad una festa dove ho partecipato; c'erano svariati personaggi del mondo dello spettacolo. notai che quest ultimi, snobbavano le persone dandosi arie. Rimasi dispiaciuto e deluso. Credo che alla base di tutto debba esserci l'umiltà. Pertanto, spero mi venga data la possibilità di partecipare ad un programma d'importanza nazionale se non internazionale, come appunto il GFVip, per poter dimostrare a tutti che la televisione non cambierà mai il mio essere. Resterò assolutamente il ragazzo semplice della porta accanto. Quel ragazzo che sin da bambino lavorava nel mercatino rionale, quel ragazzo che appunto non verrà mai condizionato da quello che lo circonderà >>

Massaggio intenso che la lascia ben sperare in un suo ingresso nel reality.

A questo punto ci chiediamo: LA SUA RICHESTA SARà ACCOLTA DAL DIRETTORE DEL SETTIMANALE CHI?

Staremo a vedere.



