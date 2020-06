Redmi 9 disponibile nei negozi WINDTRE

Xiaomi annuncia la disponibilità di Redmi 9 in esclusiva nei punti vendita WINDTRE, nella versione Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple da 4GB+64GB, al prezzo di 169,90 euro.

Lo smartphone è disponibile in abbinamento alle offerte WINDTRE, con vendita a rate da zero euro al mese e anticipo zero scegliendo il finanziamento. L’acquisto di Xiaomi Redmi 9 con una soluzione WINDTRE permette, quindi, di avere uno sconto totale sull’offerta fino a 169,90 euro.

“Siamo molto entusiasti di collaborare nuovamente con WINDTRE per portare il nuovissimo smartphone entry-level, Redmi 9, al maggior numero di Mi Fan e appassionati di tecnologia. La serie Redmi ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo in Italia e Redmi 9 conferma ancora una volta il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia a prezzi accessibili per tutti” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Redmi 9 è disponibile da oggi anche su mi.com e presso Mi Store Italia nelle tre colorazioni Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple

