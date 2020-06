A 40 anni dalla strage di Ustica nessuno a pagato e nessuno sa chi è stato

Il 27 giugno 1980, un aereo che lasciò Bologna e si diresse verso Palermo, appartenente alla compagnia Itavia, cadde nel Mar Tirreno. Una tragedia che ha provocato la morte di 81 persone sull'aereo, tra cui 13 bambini.

Un dramma che è rimasto profondamente impresso nell'immaginario collettivo del nostro paese, anche perché dopo 40 anni rimane il mistero di ciò che è accaduto. Inoltre, non è stato tenuto alcun processo su questo incidente, poiché al momento della prima indagine il massacro è stato attribuito a persone sconosciute. Tuttavia, dopo 40 anni, le famiglie delle vittime, che nel frattempo hanno formato la propria associazione per chiedere giustizia e verità alle istituzioni, continuano a non arrendersi. Ci sono troppe stranezze su questo incidente aereo che non sono mai state adeguatamente affrontate dalla politica.

Tuttavia, gli investigatori hanno sempre concordato su una cosa e non sono mai riusciti a segnalarla. Il fallimento delle indagini era certamente dovuto alla cattiva direzione e all'inquinamento delle prove da parte di soggetti mai identificati.

D'altra parte, sotto questo aspetto, due generali furono processati e giudicati colpevoli. Ma quando furono condannati, il crimine era già scaduto. L'ipotesi più accettata rimane quella di un'implicazione nell'incidente dei servizi francesi, libici e americani. E d'altra parte, era l'ex presidente della Repubblica di Cossiga a sostenere questa tesi nel 2007, dichiarando che l'aereo era stato accidentalmente abbattuto da un missile francese.

Tuttavia, nonostante le lamentele del procuratore, è impossibile non vedere il velo del silenzio che ha sempre caratterizzato questa storia. Inoltre, come hanno sempre sottolineato le famiglie delle vittime, molti aspetti emersi dalle precedenti indagini non sono mai stati esplorati. Un'indagine che coinvolge diverse morti sospette tra i capi dell'esercito che sembravano essere direttamente collegati agli eventi di Ustica.

Dieci giorni fa è successo qualcosa che alla fine potrebbe portare a ulteriori indagini. E' possibile ottenere una versione chiara dell'audio riguardante le parole finali dei piloti prima che perdessero il contatto con i radar. "Guarda, che cos'è?". Parole che sembrano confermare la teoria di Cossiga secondo cui i due piloti hanno visto arrivare un missile. Tuttavia, resta il fatto che oggi questo massacro ha 40 anni e rimangono solo dichiarazioni come quelle di Cossiga, che sembrano suggerire una verità, senza tuttavia dare alla magistratura la possibilità di fornire alle famiglie delle vittime una verità procedurale degna di questo nome.