Coronavirus, seconda ondata : la Spagnola uccise 50 milioni di persone

Le epidemie in Italia e in altri paesi europei erano "ampiamente attese", ma attenzione alla seconda ondata. Le parole del rappresentante italiano dell'OMS.

I nuovi casi di Covid-19 in Italia e in Europa "non devono preoccupare, erano ampiamente e inevitabilmente attesi". È quanto ha affermato Ranieri Guerra, vicedirettore dell'Organizzazione mondiale della sanità, che cerca di rassicurare tutti dopo i due focolai di coronavirus scoperti in questi giorni in Italia, a Mondragone, nella regione di Casertano e a Bologna, tra i lavoratori di un magazzino del Corriere Bartolini.

"Le due epidemie sono state immediatamente identificate e circoscritte", ha sottolineato durante il programma televisivo Agorà su Rai3. "È inevitabile che ci saranno epidemie in Italia e in Europa", ha spiegato l'esperto, riferendosi agli altri casi sorti, ad esempio in Germania tra i lavoratori di una grande azienda di macellazione della carne.

Ma poi avverte: “dobbiamo stare attenti” perché “quello che abbiamo visto i questi giorni con il virus sparito apparentemente dagli ospedali sembra che tutto sia finito ma non è così, continuare ad adottare certi comportamenti”. “I fatti dicono che il Genoma virale è ancora lo stesso. L’Andamento dell’epidemia è ampiamente previsto e prevedibile e si sta comportando come ipotizzato, c’è una discesa che coincide con l’estate ma questo era accaduto anche con la Spagnola che ebbe esattamente lo stesso andamento che sta avendo questo virus. Andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata. È vero che le terapie intensive si sono svuotate, ma si sono svuotate come previsto che accadesse e non vogliamo si riempiano di nuovo in autunno”.

“Tutte le precauzioni che stiamo prendendo hanno l’obiettivo di circoscrivere la circolazione del virus quando questa riprenderà” ha aggiunto il rappresentate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisogna continuare ad adottare misure di contenimento in attesa del vaccino.