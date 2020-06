Mantova : Ritrovato il corpo di una ragazzina scomparsa

Tragedia nella provincia di Mantova, dove nel pomeriggio del 25 giugno, il corpo di una ragazza di 15 anni è stato trovato all'interno del canale del Navarolo, nel comune di Gerbolina di Viadana. La giovane, di origine indiana e residente nella vicina città di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, era scomparsa da casa per alcune ore e la sua assenza era già stata segnalata dai suoi genitori al mattino. Per il momento, alcune ipotesi non sono escluse anche se il corso più plausibile rimane quello dell'incidente.

Gli agenti Casalmaggiore e Viadana sul luogo, ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, oltre ai pompieri di Viadana per recuperare il corpo. Nel frattempo, la magistratura ha avviato un'indagine per stabilire l'effettiva responsabilità dell'incidente.

Per il momento, gli investigatori non escludono alcune ipotesi sulla morte della ragazza, anche se per il momento sembra essere una tragica fatalità, la giovane donna è probabilmente scivolata nel canale in un punto in cui l'acqua è troppo profonda. Come accennato in precedenza, la ragazza è scomparsa da casa senza avvisare i suoi genitori che, nelle ore successive, hanno fatto diversi tentativi senza successo di contattarla telefonicamente. Inizialmente, la ricerca era concentrata nella regione di Fossacaprara, la frazione di Casalmaggiore, dove la ragazza di 15 anni viveva con la sua famiglia.