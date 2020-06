Ti amiamo tantissimo piccola Joy : Clio Make-Up e le smagliature sul pancione

Clio Make-Up durante la gravidanza non ha mai nascosto nulla. neanche le smagliature sul pancione. Segni di gravidanza che non devono essere nascosti.

Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo, un game designer italiano, con cui ha vissuto a New York per un po 'di tempo, hanno accolto la bambina tra molte preoccupazioni. Ma la nuova madre non ha mai nascosto nulla sulla maternità e la gravidanza. Perché le smagliature, ad esempio, sono il simbolo di questa vita in crescita e non dovrebbero essere nascoste. Ha spesso pubblicato foto senza usare Photoshop per nasconderle.

Tre anni dopo la sua prima gravidanza, ad aprile, Clio Make-Up ha dato alla luce Joy. Non è stato facile, ma è andato tutto bene. Oggi, su Instagram, racconta i momenti migliori, anche con foto che mostrano il suo pancione nell'ottavo mese di gravidanza.

Clio nell'ottavo mese di gravidanza

Nella foto, puoi benissimo vedere le smagliature della futura madre. Clio non ebbe timore di mostrare queste smagliature: il ventre era pieno di queste rughe, specialmente attorno all'ombelico. La dimostrazione della crescita del bambino e dell'utero che ospita una vita. Molte stelle tendono a nascondere questi segni, ma lei voleva mostrare a tutte le mamme che è assolutamente naturale.