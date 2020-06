Xiaomi: continuano gli “Sconti di metà anno”

A seguito del grande successo della campagna “Sconti di metà anno”, Xiaomi prolunga imperdibili promozioni su smartphone e prodotti ecosystem, permettendo a tutti i Mi Fan e agli appassionati di tecnologia di accedere a prezzi davvero vantaggiosi a un’ampia selezione di prodotti.

Fino alla mezzanotte di domenica 28 giugno, su mi.com è possibile acquistare tutti i best seller del brand, con un occhio di riguardo per la serie Redmi Note 9 e per i nuovi smartphone della serie Mi,senza dimenticare la linea POCO.

Tra le offerte da non perdere:

Redmi Note 9 (3GB+64GB), dotato di Quad camera da 48MP e processore premium, è disponibile all’incredibile prezzo di 179,90€.

(3GB+64GB), dotato di Quad camera da 48MP e processore premium, è disponibile all’incredibile prezzo di Elegante e dotato di prestazioni potenti, Redmi Note 9S al prezzo speciale di 249,90€ , insieme al Redmi Power Bank.

al prezzo speciale di , insieme al Redmi Power Bank. Mi Note 10 Lite , che offre un display e una fotocamera eccezionale, è ora venduto in bundle con Mi True Wireless Earbuds Basic a 399,90€.

, che offre un display e una fotocamera eccezionale, è ora venduto in bundle con Mi True Wireless Earbuds Basic a 399,90€. Acquistando invece i fuoriclasse Mi 10 e Mi 10 Pro , inclusi nel prezzo la band per eccellenza, Mi Band 4 e Mi True Wireless Earphones Lite .

e , inclusi nel prezzo la band per eccellenza, e . POCO F2 Pro (6GB+128GB), prestazioni fluide unite ad un design futuristico, è ora in sconto a 499,90€.

Resta attivo il codice xiaomi618 che, cumulabile ai prezzi promozionali, dà diritto ad un ulteriore sconto di 10€ su una selezione di prodotti della serie Redmi e su Mi Note 10 da 6GB+128GB, e il codice poco618, con cui è possibile ottenere 20€ di sconto su entrambe le varianti di POCO F2 Pro da 8GB+256GB e da 6GB+128GB, cumulabili in questo secondo caso al prezzo già scontato. Inoltre, acquistando un prodotto mobile, si otterranno doppi Mi Point, riuscendo così a riscattare coupon più velocemente.

Non mancano infine le offerte anche su prodotti del mondo ecosystem! Tra le occasioni imperdibili per un lifestyle sempre più smart:

Mi Smart Kettle , il bollitore che garantisce la temperatura perfetta in ogni momento, è acquistabile in promo al prezzo di 39,99€.

, il bollitore che garantisce la temperatura perfetta in ogni momento, è acquistabile in promo al prezzo di Per il monitaraggio della qualità dell’aria domestica istantaneo c’è Mi Air Purifier 2H , ora disponibile a 1 29,99€.

, ora disponibile a 1 Mi LED Ceiling Light, in sconto ora a 79,99€, illumina gli ambienti grazie al controllo intelligente del colore della temperatura e regolazione della intensità.

in sconto ora a illumina gli ambienti grazie al controllo intelligente del colore della temperatura e regolazione della intensità. Mi Noise Cancelling Earphones (Type-C), godono ora di uno sconto del 29%, e sono acquistabili al prezzo di 49,99€.

Le sorprese Xiaomi non finiscono qui! Ogni giorno su mi.com ci sono tante novità nuove e flash sale, non fatevele scappare!

Tutte le promozioni di mi.com saranno valide fino a esaurimento scorte.

Per ulteriori informazioni su Xiaomi, visitare http://blog.mi.com/en.

