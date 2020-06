PC ENGINE MINI DISPONIBILE SU AMAZON

PC ENGINE CORE GRAFX MINI: LA CONSOLE DI KONAMI È DISPONIBILE ORA SU AMAZON

In vendita esclusivamente su Amazon Italia, UK e Francia a €109.99

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che PC Engine Core Grafx mini – la riedizione compatta della classica console del 1987, che include 57 giochi originali – è disponibile ora.

PC Engine Core Grafx mini include una vasta libreria di videogiochi classici tra cui R-Type, Bomberman ’93, Space Harrier e Snatcher di Hideo Kojima.

PC Engine Core Grafx mini è disponibile in Europa unicamente in Italia, Francia e UK. Due versioni alternative di questa console: TurboGrafx-16 mini e PC Engine mini sono disponibili rispettivamente in Nord America e in Giappone



Questa storica console è celebre per aver introdotto per prima il CD-ROM e il supporto multi-tap fino a 5 giocatori ed è stata molto apprezzata anche per la qualità della line-up di videogiochi, molti dei quali sono stati inclusi in questa riedizione.

La recensioni hanno descritto PC Engine Core Grafx mini come una “fantastica retro console” (Express.co.uk) in grado di “rivelare una pagina nascosta della storia dei videogiochi” (GAMINGbible). La stampa ha, inoltre, apprezzato la line-up di giochi inclusa che è stata descritta come una “eccellente raccolta dei migliori titoli di questa console” (The Guardian).

Su Amazon sono disponibili anche due periferiche originali opzionali per PC Engine Core Grafx mini:

Turbo Controller for Core Grafx mini , il controller ufficiale con la funzione di fuoco automatico

, il controller ufficiale con la funzione di fuoco automatico Multi Tap for Core Grafx mini, permette il multiplayer fino a giocatori

La console include 25 giochi della versione occidentale di TurboGrafx-16:

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ‘93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness (Nectaris)

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&I

In aggiunta sono disponibile 32 videogiochi PC Engine in lingua originale (Giapponese):

Akumajo Dracula X: Chi No Rondo (Castlevania: Rondo Of Blood)

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman ‘94

Bomberman Panic Bomber

Cho Aniki

Daimakaimura (Ghouls ‘N’ Ghosts)

DRAGON SPIRIT

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga ’88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius (Nemesis)

Gradius II – Gofer No Yabo (Nemesis II)

Jaseiken Necromancer

Nectaris (Military Madness)

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryukenden (Ninja Gaiden)

PC-Genjin (Bonk)

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan Mark 2

Star Parodier (Fantasy Star Soldier)

Super Darius

Super Momotaro Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu (China Warrior)

The Legend of Valkyrie

Ys I&II

Per maggiori informazioni si prega di visitare: https://www.konami.com/games/pcemini/

