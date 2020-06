Crolla cornicione di un edificio : Tre persone sono morte ad Albizzate

Mercoledì pomeriggio, tre persone sono morte a seguito del crollo della sporgenza di un edificio ad Albizzate, in provincia di Varese. Il crollo è avvenuto intorno alle 17.30 in un edificio in Via Marconi, non lontano dal centro città. L'edificio è un ex capannone industriale che ospitava al suo interno una pizzeria, un ristorante e una lavanderia e che secondo le prime ricostruzioni sarebbero state recentemente rinnovate e che secondo le prime scoperte fatte dai vigili del fuoco sarebbero crollate a causa di un guasto strutturale.

I tre morti sono una donna di 38 anni e i suoi due figli, di 5 e 15 mesi, che erano sul luogo per fare acquisti al supermercato all'interno dell'edificio. I tre erano sul marciapiede quando sono stati travolti dal cornicione. Il figlio di 9 anni e il padre non sono stati feriti. Un'altra persona è rimasta ferita nel crollo, una donna di 42 anni con una prognosi di 20 giorni.

Secondo la storia di alcune persone presenti, il bambino, quando si trovava dall'altra parte della strada, avvertì un forte collasso. Quando si voltò, non vide più sua madre, perché le macerie l'avevano quasi avvolta. Cominciò a gridare: "Mamma, dove sei?" Una scena straziante per i presenti. Uno dei dipendenti del negozio Crai, che ha aiutato il piccolo, ha dichiarato in un'intervista: "Stava piangendo e voleva sua madre. Ho cercato di calmarlo. Quando abbiamo sentito il boato, abbiamo immediatamente lasciato il supermercato."

Il momento del crollo è stato drammatico per tutti coloro che erano lì. Il padre dei bambini, quando arrivarono i soccorritori, era scioccato. L'unica cosa che riuscì a dire : "Non potevo fare nulla per loro!" Immediatamente dopo, l'uomo, insieme al figlio di 9 anni, è stato portato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno ascoltato le storie di tutti i testimoni.

La donna e suo figlio di 5 anni sono morti all'istante. Mentre la bimba di 15 mesi, è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiovascolare, purtroppo è morta in ospedale.