Segni, un incidente in via Traiana

Inizio di settimana movimentato, quello di lunedì 22 giugno 2020, a Segni; a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7. Da quanto si apprende, un furgone ha urtato violentemente contro un mezzo d‘ opera.

Il cavallo che in prima stesura si narrava essere coinvolto, si apprende non essere stato coinvolto nel fatto tanto da non aver riportato alcuna ferita. Si sottolinea, inoltre, che l’equide – insieme al suo proprietario – si trovava più avanti sulla via Traiana rispetto al punto preciso nel quale ha avuto luogo l’ incidente.

Il conducente del furgonato e la moglie sono stati trasportati all’ ospedale di Colleferro per le ferite riportate nei concitati momenti; per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti.

Onestà intellettuale e deontologia professionale portano a specificare che il giornalista in firma non ha contezza dell’accaduto in quanto non presente sul luogo al momento del fatto.

Fonte: ilcorrieredellacitta.com