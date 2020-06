Red Dead Online: Bonus per distillatori e cacciatori di taglie

In più, tutti i capi d’abbigliamento in edizione limitata tornano disponibili nel catalogo

La popolazione locale è assetata d’alcol! Riempi il carro di bottiglioni del tuo prodotto migliore ed effettua più consegne che puoi, perché per i prossimi sette giorni le missioni di vendita per Distillatori forniranno il 50% di denaro in più.

Completa missioni o eventi Free Roam per Distillatori per ottenere il doppio dei PE del Ruolo. Vuoi espandere la tua attività? Questa settimana la Capanna da Distillatore costa 5 Lingotti d’Oro in meno e tutti gli articoli per Distillatori, compresi il Saloon e le Note: Moonshine avvelenato, sono in vendita con il 35% di sconto.

I vigilanti saranno felici di sapere che tutte le taglie, incluse le Taglie leggendarie, forniscono il 50% di RDO$ in più. Inoltre, tutte le missioni Caccia alla taglia e gli eventi Free Roam per Cacciatori di taglie forniscono il doppio dei PE del Ruolo. Approfittane e acquista la Licenza da Cacciatore di taglie, in vendita a 5 Lingotti d’Oro in meno. In più, puoi acquistare gli articoli per Cacciatori di taglie con il 35% di sconto.

Questa settimana, tutti i capi d’abbigliamento in edizione limitata della stagione torneranno disponibili nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co. e presso tutti i sarti. Approfitta di quest’offerta prima che le scorte vadano esaurite. Ecco la lista completa:

ABITI

Il Tasman

Il Danube

GUANTI

Guanti da bosco

Guanti di pelliccia

SCARPE E STIVALI

Stivali Strickland

Speroni barocchi Vaquero

Scarpe Salter

Stivali Bowyer

Stivali Calhoun

GILET E BANDOLIERE

Gilet Ortega

Bandoliera doppia Carbow

Gilet Morales

Gilet Cardozo

MASCHERE E BANDANE

Maschera da disturbato/a

Maschera dell’orrore

Maschera da ballo

Maschera da assassino/a

Maschera mostruosa

Maschera testa di porco

Bandane in vari colori e motivi

PANTALONI, GONNE E CHAPS

Pantaloni Concho

Calze rammendate

Mini chaps in pelle

Pantaloni con legacci

Gonna con orlo rialzato

Chaps Griffith

Chaps Shaffer

Pantaloni Carver

SOPRABITI, GIACCHE E CAPI PER LA PARTE SUPERIORE

Giacca Benbow

Giacca Porter

Soprabito a tubo invernale

Soprabito da mattina

Soprabito Irwin

Soprabito Clymene

Giacca Charro

Poncho Prieto

Soprabito Eberhart

Corsetto Chambliss

Giacca Macbay

Giacca Leavitt

CAPPELLI

Tuba di armadillo

Cappello di alligatore

Cappello Manteca

Cappello Owanjila

Cappello con gardenie

Tuba con piume

Berretto a quadrettoni

Cappello di procione

Cappello da cosacco

Cappello Folwell

Cappello Dillehay

Cappello Covington

Cappello Menasco

Cappello Lister

Cappello Boutell

TWITCH PRIME

Collega il tuo account del Social Club al tuo account Twitch Prime e riscuoti i tuoi vantaggi su Twitch Prime per ricevere 1.000 RDO$ e questi vantaggi mensili gratuiti:

Sconto di 5 Lingotti d’Oro sul Tavolo da macellaio per avviare il Ruolo di Commerciante

Ricompense per 6.000 PE per il Commerciante

40% di sconto su un cavallo a scelta

40% di sconto su un box aggiuntivo per la stalla

40% di sconto su un fucile a canna liscia

50 Pallettoni incendiari

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

