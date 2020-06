Daniele Cigliano con “Un Istante” punta dritto al cuore del pubblico

Daniele Cigliano con Un Istante verso la produzione del debut album

“Un Istante”, è il primo singolo dell’artista ischitano Daniele Cigliano, dal 2018 nei Digital Store e che, per le melodie struggenti e delicate ed ai testi che si muovono sul filo del sentimento, ha conquistato il podio del contest Music-Alive.

Il brano, registrato negli studi Aenaria Recordings di Luca Ricci, nasce dalla penna dell’attore e regista Eduardo Cocciardo e dalle note del musicista, produttore e compositore Damiano Innocenti Chiti e pone l’accento sugli istanti della vita, dove risiedono le emozioni più importanti, ma spesso sfuggenti e poco considerati. Il tutto in chiave pop, con parole giocate in rima e sospese nell’etere per la loro intensità e che con facilità raggiungono il cuore del pubblico: “Io credo di aspettare ancora/quell’attimo di amore ora/che non ha tempo e non ha regole”.

A consacrare le atmosfere musicali contribuisce il video, girato completamente ad Ischia dal videomakerAntonio Mattera, con scenari suggestivi di alcuni posti caratteristici dell’isola.

Degne di nota sono le capacità di Daniele Cigliano di gestire la voce con tecnica e anima, grazie al suo riferimento artistico e musicale per eccellenza Alex Baroni e al suo percorso musicale, iniziato a 18 anni, studiando canto, e proseguito con la partecipazione a molteplici concorsi canori dal 2013, fino ad Area Saremo nel 2019. Negli ultimi due anni il cantantecampano ha aperto i concerti di artisti del calibro di Michele Zarrillo, Fausto Leali, Gigi Finizio, Ivana Spagna, frequentato ed ottenuto l’attestato al CET Mogol-Umbria, cantato in diversi musical in teatri partenopei.

In seguito alla pubblicazione nel 2019 del secondo inedito dal titolo “Davvero”, è in via di completamento l’album di dieci brani, molti dei quali portano la sua firma ed integralmente autoprodotto e che speriamo di ascoltare quanto prima, sicuri che ci riserverà delle belle sorprese!