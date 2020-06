Incontrano un orso sul Monte Peller: feriti padre e figlio

Padre e figlio di 59 e 28 anni stavano camminando a Torosi quando si trovarono davanti all'animale. Il giovane è stato ferito dall'orso, quando il padre intervenne. Padre e figlio sono ricoverati in ospedale per lesioni subite e ossa rotte, ma non sono in pericolo di vita. Controlli per chiarire la dinamica

Padre e figlio di 59 e 28 anni, si imbattono in un orso mentre camminano lungo un sentiero da Monte Peller a Torosi. È successo lunedì sera, dopo le 18, nei boschi del Trentino. I due uomini sono rimasti feriti: ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

L'incontro con l'orso

Basato su una ricostruzione iniziale, sembra che il giovane stesse camminando lungo un sentiero - seguito a breve distanza da suo padre - quando si trovò di fronte all'animale. L'uomo di 28 anni inciampò, cadde a terra e fu sopraffatto dall'orso. A quel tempo, il padre, in difesa di suo figlio, avrebbe reagito lanciandosi contro l'animale. I due ricorderanno l'accaduto per molto tempo, ma per fortuna solo tanto spavento.