Crash Bandicoot: It’s about time arriva in autunno

I fan di Bandicoot si preparino, Crash arriva nel 2020 con un gioco completamente nuovo. Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), e lo sviluppatore Toys for Bob, regalano ai fan il degno seguito della trilogia originale con Crash Bandicoot 4: It’s About Time. I nostri amati e assurdi marsupiali sono tornati e stanno dando una nuova svolta a conflitti di proporzioni cosmiche, scoprendo nuovi mondi in espansione, alleati inaspettati, battaglie con boss epici e nuove potenti maschere Quantum che devono essere riunite per riportare l’ordine nel multiverso. Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X il 2 ottobre. I pre-ordini sono disponibili da subito.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time non è una rimasterizzazione, ma la prima uscita originale in oltre 10 anni del franchise di Crash. Per festeggiare, Toys for Bob è grata di presentare ai fan un nuovo stile artistico per Crash, che mantiene lo spirito un po’ folle del franchise e allo stesso tempo vi infonde nuova personalità e fascino. Riavvolgendo il nastro alla fine di Crash Bandicoot: Warped, Crash Bandicoot 4: It’s About Time riprende dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati l’ultima volta su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Ora tutto ciò che si frappone tra loro e il dominio totale sul multiverso sono due pelosi marsupiali della N. Sanity Island.

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time fa affidamento sul gameplay di precisione di cui tutti ci siamo innamorati negli anni ’90”, ha detto Paul Yan, Co-Studio Head di Toys for Bob. “Questa nuova epica avventura si estende nello spazio e nel tempo, introducendo nuove modalità di gioco che sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori si divertiranno a padroneggiare. Preparatevi ad innamorarvi di nuovo dei marsupiali mutanti!”.

Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Oggi rilasceremo la Maschera del Tempo, che rallenta tutto, e la Maschera della Gravità, che permette ai bandicoot di giocare capovolti. I fan assisteranno ad un’evoluzione del Crash che conoscono e amano, dotato di meccaniche di gioco avanzate come il wall running, il rail grinding e il rope swinging. Potranno vestire i panni di Crash o di Coco nel loro viaggio per salvare il multiverso, ed emergeranno anche altri nuovi personaggi giocabili, tra cui il diabolico Neo Cortex, per offrire una prospettiva diversa dai nostri eroi bandicoot nello sconfiggere i loro nefasti nemici.

“I nostri team hanno creato due fantastiche esperienze rimasterizzate di Crash Bandicoot e la passione della community per la serie continua ad essere incredibile. Ora è il momento di voltare pagina e offrire ai giocatori qualcosa di completamente nuovo”, ha detto Rob Kostich, Presidente di Activision. “I fan fedeli hanno aspettato pazientemente di veder continuare il viaggio del loro marsupiale preferito, e stiamo offrendo ai giocatori l’esperienza completamente nuova che meritano con Crash Bandicoot 4: It’s About Time“.

Per celebrare il lancio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision ha collaborato con Quavo, star dell’hip hop e parte del trio musicale Migos, molto affezionato a Crash, il quale debutterà con la prima anteprima al mondo del gameplay oggi sui suoi canali social.

Leggi su insidethegame.home.blog