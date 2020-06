George Clooney e Amal Alamuddin divorziano?

George Clooney e Amal Alamuddin in crisi? La voce che indica la coppia più ammirata del jet set internazionale sull'orlo del divorzio circola con insistenza in queste ore, forti fonti che il tabloid National Enquirer cita anche informato, ma che il sito Gossip Cop che filtra la stampa rosa per distinguere le informazioni reali dalle "notizie false", afferma che non è affidabile a causa delle smentite degli amici dei due.

Voci sulla fine del matrimonio dell'attore con l'avvocato per i diritti umani, avvenuto nel 2014 e da cui sono nati i gemelli Ella e Alexander, circolano da alcune settimane: già a maggio si diceva che i due avevano iniziato a dormire in stanze diverse, separate da forti disaccordi durante il periodo di blocco, con George che sosteneva di essere stato picchiato da Amal. Tuttavia, nulla di ufficiale viene fuori dalle persone direttamente interessate.

La storia d'amore tra George Clooney e Amal Alamuddin

George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati il ??29 settembre 2014 con una cerimonia civile celebrata a Venezia dal politico Walter Veltroni dopo un anno di fidanzamento. Il loro incontro è avvenuto grazie a un amico comune, durante un soggiorno della star nella sua casa italiana con vista sul lago di Como, villa Oleandra. Da qui l'inizio del loro incontro che ha portato al matrimonio e nascita, il 6 giugno 2017, dei gemelli Ella e Alexander.