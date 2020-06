Flavio Briatore contro il Governo : Propongo una petizione per chiedere i danni

Flavio Briatore avvelenato, caustico contro la classe politica dominante. L'imprenditore critica (di nuovo) il governo senza pietà per la gestione dell'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica causata dal coronavirus. In un'intervista al quotidiano La Verità, l'ex manager della Formula 1 ha detto senza troppe parole: "Proporrò una petizione popolare: dovremo chiedere danni a chi ci governa per aver distrutto il Paese". La ragione? "Siamo governati da persone di ogni teoria e nessuna pratica, senza alcuna abilità. I ??peggiori ministri che abbiamo mai avuto", ha detto Briatore.

L'imprenditore ha espresso tutti i suoi dubbi sulle misure adottate dalla maggioranza del Pd-M5 guidato da Giuseppe Conte per affrontare la situazione e riavviare il paese : "Non si rendono conto del disastro. In autunno la gente avrà fame, ci saranno due milioni di disoccupati. E' chiaro che ci hanno raccontato palle per settimane: è appurato ormai che soldi non ne arriveranno. Hanno lavato la testa agli italiani, ma per il resto solo elemosine. Offrirò un bonus vacanza a tutto il governo: preferisco pagarli per non fare nulla, perché questi come si muovono fanno danni. Adesso dicono: 'Ripartiamo dal green'. In effetti, grazie a loro, gli italiani sono al verde".

Infine ha commentato i recenti Stati Generali voluti dal presidente del Consiglio: "Con tutti i problemi che abbiamo, hanno messo su il Grande fratello a Villa Pamphilj. Una specie di festival di Sanremo, con Conte nei panni di Amadeus, mentre la parte comica è stata affidata ai ministri. A cosa è servito?".