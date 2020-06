Temptation Island 2020 : Mediaset anticipa la data d’inizio

Modifica dei piani per la data di inizio della nuova stagione di Temptation Island. Temptation 2020 doveva iniziare il 7 luglio, ma, contrariamente a quanto era stato detto in precedenza, Mediaset sembra averci pensato meglio.

Il debutto della nuova edizione - il primissimo con coppie VIP e VIP in gioco - di Temptation Island è stato programmato, secondo Publitalia, martedì 7 luglio alle 21:20 su Canale 5. Secondo quanto apprende Blogo, tuttavia, in le ultime ore (le registrazioni sono iniziate in Sardegna due giorni fa), sarebbe stato deciso di lanciare il reality show prodotto da Maria De Filippi e diretto da Filippo Bisciglia, ha annunciato TvBlog. Il portale ha poi continuato: "Secondo le nostre conoscenze, la data attualmente scelta sarebbe quella di giovedì 2 luglio, anche se non è escluso che possa essere anticipato a martedì 30 giugno".

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono quindi iniziate pochi giorni fa e, sebbene le dinamiche all'interno del villaggio sardo siano solo all'inizio, gli approcci dei diversi protagonisti potrebbero essere già chiari. Le prime due coppie annunciate ufficialmente dalla produzione sono quelle formate da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane e Manille Lazzaro e Lorenzo Amoruso e, proprio sull'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Bisciglia ha voluto avere la sua parola dire.

Filippo, per il settimo anno consecutivo a capo del programma estivo, ha rivelato le sue aspettative riguardo al temperamento infuocato di Elia : “Alla GF Vip, Antonella Elia stava combattendo più di persona. Alla GF, il problema è davanti a te mentre, invece, a Temptation Island, il problema, se dovesse sorgere, non ce l'hai davanti ma ce l'hai dall'altra parte del villaggio . Quindi, questa Antonella che si è incontrata al GF Vip, possiamo immaginare soprattutto durante il falò del confronto finale, quando trova Pietro".

In attesa di saperne di più sulla nuova stagione di Temptation Island, basta seguire le varie voci relative al tanto atteso primo episodio dell'edizione 2020.