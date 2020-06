Lady Markle incinta : Harry e Meghan aspetterebbero il secondo figlio

Si dice che Meghan Markle sia incinta per la seconda volta. Voci di gravidanza circolano costantemente nella cerchia di amici del Sussex americano.

Harry e Meghan si aspetterebbero quindi il secondo figlio e si parla di una ragazza in arrivo. La coppia, che vive a Los Angeles con Archie, ha chiuso i battenti nelle ultime settimane dopo aver contribuito a distribuire cibo alle persone bisognose all'inizio del loro trasferimento nella metropoli californiana. Anche pochissimi interventi virtuali. Il messaggio contro il razzismo e le immagini del primo anniversario di Archie sono particolarmente significativi. Entrambe le volte, la pancia di Meghan era ben nascosta.

Le voci sulla gravidanza, che sono apparse di recente, si sono intensificate di recente quando Lady Markle è apparsa in video nel terzo anniversario dell'incendio della Grenfell Tower. In effetti, Meg aveva aiutato le donne e le loro famiglie colpite dalla tragedia con un libro di cucina. Bene, queste immagini recenti hanno alimentato le voci di un altro nuovo Baby Sussex.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a New Idea che la dolce attesa è più che probabile: "Harry e Meghan hanno sempre voluto che il secondo figlio fosse più vicino al primo. Il loro più grande desiderio è di avere una figlia, in modo che la loro famiglia sia completa. "

Esperti su problemi reali, consultati da New idea, affermano che l'annuncio della gravidanza non tarderà ad arrivare. Il primo a scoprirlo sarà Doria Ragland, che potrebbe già conoscerla. In effetti, gli amici di Meg hanno rivelato che le importa di parlare con la madre di persona e di fare una comunicazione pubblica. E il recente trasferimento di Doria nella casa del Sussex indicherebbe che qualcosa sta bollendo. Ovviamente, Harry e Meghan hanno bisogno del suo aiuto per il piccola Archie, in vista di un nuovo bambino in arrivo.

Mentre Kate Middleton e William, insieme alla regina Elisabetta, saranno tra gli ultimi a sapere della gravidanza, è allora che il mondo intero lo saprà. "Questo è l'ultimo messaggio di Meghan per dire che vuole vivere al di fuori delle regole del palazzo." Secondo le voci, questa è almeno l'intenzione di Lady Markle.

Il biografo della Royals Phil Dampier è convinto che la Sovrana sarebbe molto indispettita se non fosse informata prima della dolce attesa. Ma dice di essere sicuro che Harry sappia qual è la cosa giusta da fare, anche se ciò significa andare contro la volontà di sua moglie: rispettare il protocollo e avvertire Elisabetta anticipo di tutti.