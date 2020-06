Cyberpunk 2077 rinviato al 19 novembre

Abbiamo deciso di spostare il lancio di Cyberpunk 2077 dal 17 settembre al 19 novembre.

Voi che conoscete il modo in cui sviluppiamo videogiochi sapete che non pubblichiamo un prodotto non all’altezza. “Quando è pronto” non è una frase che ripetiamo perché ci piace, ma è una filosofia di lavoro e vita, nonostante possa portare a delusioni temporanee. Allo stesso tempo, siamo pienamente consapevoli che questa decisione compromette la vostra fiducia in noi e barattarla con ulteriore tempo è una decisione estremamente difficile per uno studio di sviluppo.

Sebbene siamo convinti che questa sia la decisione giusta da prendere, ci teniamo a scusarci per farvi aspettare ancora. La nostra intenzione è di rendere Cyberpunk 2077 memorabile per gli anni a venire. In ultimo, speriamo che capiate le motivazioni dietro a questa decisione. Nel momento in cui scriviamo queste righe, Cyberpunk 2077 è completo in termini di contenuti e gameplay. Le missioni, le scene di intermezzo, le abilità e gli oggetti; tutte le avventure che Night City ha da offrire: è tutto nel gioco.

Tuttavia, con tale abbondanza di contenuti e sistemi complessi interconnessi tra loro, necessitiamo di tempo per bilanciare meccaniche di gioco e risolvere bug. Un mondo di gioco gigantesco porta con sè moltissimo tempo per la rifinitura e nel tempo aggiuntivo che abbiamo faremo esattamente quello.In questa settimana, giornalisti in tutto il mondo inizieranno a provare il gioco.

Non vediamo l’ora (e siamo nervosi allo stesso tempo) di assistere alle loro reazioni, sentire le loro opinioni assieme alle vostre quando pubblicheranno le loro anteprime dopo Night City Wire il 25 giugno. Speriamo che contribuiscano a ridurre una parte di fame del gioco mentre lavoriamo duramente per rifinirlo in vista del lancio di novembre.

Grazie di cuore, Marcin Iwinski e Adam Badowski CO-FONDATORE e HEAD OF STUDIO

