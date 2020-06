Matteo Salvini, decreti sicurezza? Mafiosi e scafisti festeggiano

Il leader della Lega pubblica una foto inequivocabile sulla sua pagina Facebook.

La cancellazione dei suoi decreti di sicurezza significa per Salvini favorire la mafia. Matteo Salvini attacca il governo che vuole annullare i decreti di sicurezza che la Lega aveva approvato dal Ministro degli Interni. L'inizio del suo articolo dice già quasi tutto (e la capitalizzazione non è causale). Salvini spiega nel suo articolo come cambierà l'Italia se i decreti da lui desiderati dovessero davvero essere annullati : “Rafforzamento dell’Agenzia per i Beni Confiscati alle mafie, più poteri ai sindaci, pene più severe per chi aggredisce donne e uomini in divisa, nuove assunzioni per Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, stop al business dell’immigrazione, riduzione degli sbarchi, nuovi strumenti di indagine contro gli scafisti”.

Poi, inevitabile il confronto con lo scenario che si verrebbe a creare se Conte, Lamorgese e Co. decidessero di fare marcia indietro: "svuotacarceri e i porti aperti, Conte-Pd-5Stelle preparano un altro schiaffo a danno degli italiani, a partire da sindaci e Forze dell’Ordine. Festeggiano i delinquenti come mafiosi e scafisti. Conte annuncia di voler calare le braghe e subito si moltiplicano le partenze: circa 600 clandestini salpati verso l’Italia nelle ultime ore, con più di 160 immigrati caricati dalla Ong Sea Watch."