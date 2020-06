DIRT 5: RIVELATA LA MODALITA’ CARRIERA

Codemasters oggi presenta un nuovissimo trailer incentrato sulla modalità Carriera di DIRT 5. Con cinque capitoli, oltre 130 eventi in nove tipi di gara e sfide Throwdown, la stravaganza fuoristrada di DIRT 5 ti farà impazzire. DIRT 5 sarà pubblicato il 9 ottobre sull’attuale generazione di console Xbox, PlayStation e PC Windows (via Steam). Seguiranno ulteriori informazioni sulle versioni Xbox Series X e PlayStation 5.

La modalità Carriera di DIRT 5 si concentra sulla ‘DIRT Series’: un evento di corse globali in varie discipline, con i più grandi piloti fuoristrada del mondo. Il giocatore inizierà la sua carriera andando contro un campo stabilito. La formazione include le superstar preferite dai fan, Alex “AJ” Janièek e Bruno Durand, un veterano che diventerà rapidamente l’antagonista del gioco. La rivalità tra AJ e Bruno creerà l’opportunità per un nuovo pilota emergente di lasciare il segno e costruire il proprio successo nello sport.



DIRT 5 presenta un cast stellare con i più grandi nomi della cultura e degli sport motoristici. L’iconico Troy Baker (AJ) e Nolan North (Bruno) doppiano i personaggi principali. La modalità carriera è scandita anche grazie a James Pumphrey e Nolan Sykes, degli appassionati di corse di Donut Media. L’intera storia prende vita attraverso il ‘DIRT Podcast by Donut Media’ con ospiti speciali tra cui l’attuale campione della W Series World, Jamie Chadwick e la star di YouTube, SLAPTrain.



La modalità Carriera è divisa in cinque capitoli, offrendo percorsi multipli che consentono ai giocatori di scegliere gli eventi che desiderano giocare. Più alta è la posta, più timbri il giocatore guadagna, necessari per sbloccare l’evento principale. La sfida finale altamente competitiva è tutto ciò che ostacola il giocatore per passare al capitolo successivo. Ci sono anche sfide Throwdown. Una volta sbloccate, i giocatori affronteranno un feroce concorrente del circuito mondiale.



Il tour mondiale porta i giocatori di tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Cina e oltre. Con brand del mondo reale in attesa di firmare con nuovi talenti, ci sono molti premi in-game offerti in base alle prestazioni e al grado di reputazione. La carriera di DIRT 5 consente anche il coop locale per un massimo di quattro giocatori. Questa opzione è disponibile per tutte le sfide con più auto con guidatori aggiuntivi che sostituiscono i veicoli controllati dall’Al. Il posizionamento migliore conta nella carriera del giocatore, quindi è un ottimo modo per aumentare i timbri e fare progressi più velocemente.



“La carriera di DIRT 5 è alla base dell’intera esperienza e offre un parco giochi profondamente coinvolgente che ha il suo fulcro nella scelta dei giocatori”, ha dichiarato Robert Karp, DIRT 5 Development Director presso Codemasters. “L’aggiunta di Troy, Nolan e Donut Media ha creato un mondo vivente e pieno di respiro in cui il giocatore vuole appartenere e competere. Resta da vedere se riusciranno ad avere la meglio sugli eventi principali e le sfide Throwdown. ”

