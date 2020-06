Proteste operatori sanitari : Il violento arresto di un'infermiera a Parigi

In Francia è scoppiata una polemica sull'durante ladi Parigi di ieri. Un video, già visto più di due milioni di volte sui social network, mostra la polizia antisommossa che tiene intrappolata la donna a terra e l'ha trascinata violentemente. Questa è una scena controversa dopo che la polizia francese è stata recentemente criticata per il suo comportamento violento a seguito del

Sulla scia delle proteste americane dopo la morte di George Floyd, arrivano immagini drammatiche da Parigi. Il personale dell'ospedale ha manifestato ieri in piazza contro l'azione del governo per l'emergenza Covid. In video e foto, viene mostrata una donna circondata da agenti di polizia antisommossa, gettata a terra e trascinata per i capelli, quindi ammanettata con estrema brutalità mentre implora la polizia di darle le sue medicine.

La Francia è scandalizzata da tanta violenza dopo che le immagini dell'arresto sono state trasmesse sui social media: in Place de Paris c'erano migliaia di infermieri, operatori sanitari e impiegati. La donna è un'infermiera di 50 anni, Farida, impiegata all'ospedale di Villejuif nella Val de Marne. La figlia - una giornalista France24 - scrive su Twitter: "Questa donna è mia madre, un’infermiera di 50 anni che per 3 mesi ha lavorato dalle 12 alle 14 ore al giorno.vHa avuto il Covid. Oggi manifestava per la valorizzazione del suo stipendio, per il riconoscimento del suo lavoro. Mia madre è asmatica ed è alta 1 metro 55".

Il clima in Francia è già teso dalla violenza e dagli abusi da parte della polizia a seguito delle manifestazioni antirazziste scatenate dalla morte dell'afroamericano George Floyd. Secondo fonti della polizia durante le proteste e gli scontri di martedì, Farida è stata coinvolta in violenti scontri con gli ufficiali, lanciando pietre e altri oggetti contro di loro. Per questo motivo, è stata presumibilmente isolata e arrestata.