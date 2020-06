Matteo Salvini contro il Ministro Bonafede: Deve vergognarsi!

Una serata ricca di idee quella del 16 giugno a Fuori dal Coro con Mario Giordano. Il conduttore inizia l'episodio con una maledizione che va direttamente al ministero: "l’Italia fa uscire dal carcere i boss e Carminati ma multa una mamma che bacia un figlio". Ma le critiche di Bonafede sono rinviate di pochi minuti. Matteo Salvini subito aumenta la dose.

Spiega il leader della Lega a proposito del Ministro : “Il ministro della Giustizia che si vede uscire Carminati di Mafia Capitale o il boss della camorra Pasquale Zagaria , e assiste a 50 suoi agenti della Polizia Penitenziaria indagati a Santa Maria Capua Vetere dovrebbe aver vergogna a farsi vedere in giro, e questo lo ripeterò giorno per giorno, perché se uno è in galera evidentemente qualche problema lo ha causato”.

Matteo Salvini parla poi delle polemiche sorte a seguito della sua giornata in Veneto con il suo compagno di squadra Luca Zaia. A Vicenza, durante la conferenza stampa, il leader della lega ha fornito un aggiornamento sulla situazione politica e sull'urgenza del coronavirus. Parla delle elezioni e delle difficoltà nel fissare la data delle elezioni regionali, motivo per cui loda Luca Zaia, "un governatore impegnato e amato".

Ma rimuove un sassolino dalla sua scarpa. Perché ieri, in una conferenza stampa a fianco di Zaia, si era "permesso" di mangiare le ciliegie che erano sulla scrivania dove era seduto. Sui social media, è stato criticato, aggredito, insultato. E il Corriere della Sera ha rilanciato il caso, spiegando che per alcuni il comportamento di Salvini sembrava fuori posto. E contro questa controversia, Salvini punta il dito : “Ho visto che il Corriere ha polemizzato perché mangiavo le ciliegie. Veramente surreale. “Si scarcera Carminati, gli italiani non hanno i soldi per mangiare, e io vengo criticato perchè mangio le ciliegie, Diciamola tutta…”.