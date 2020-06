Il gioco del tradimento, stasera in Tv 17 Giugno su Rai2: trama e cast

Stasera, il 17 giugno 2020, il gioco del tradimento andrà in onda su Rai2, un film con Rachel Hunter che racconta la storia di una pericolosa avventura. Ecco tutte le spiegazioni sulla trama, il cast e le anteprime.

Il gioco del tradimento, oggi 17 giugno su Rai2: di cosa parla il film

In attesa di capire quale sarà il commento del pubblico, oggi mercoledì 17 giugno, alle 21:20, Rai2 propone il film drammatico "Il gioco del tradimento", diretto di Christie Will, con Rachel Hunter e Clayton Chitty. Lily Helms, moglie e madre, si ritrova sola a causa dei frequenti viaggi del marito che lo costringono a partire per lunghi periodi. L'insegnante di suo figlio, Grayson Kendall, inizia a corteggiare lei e i due intrecciano una relazione che Lily cerca di mantenere segreta.

Ma il peso del tradimento diventa troppo grande e lei termina la relazione. Questo, tuttavia, scatena la follia di Grayson, che inizia a inseguirla per convincerla a tornare con lui.