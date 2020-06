Un laptop MSI è il regalo giusto per festeggiare la fine della scuola e l’inizio dell’estate

In occasione della fine delle lezioni scolastiche e l’inizio dell’estate, MSI lancia un’imperdibile promozione che consente di acquistare uno dei laptop selezionati a un prezzo speciale e ricevere insieme anche uno o più regali. Tra i modelli inclusi nella promozione dedicati ai gamer si distingue, in particolare, il potente, ma compatto e leggero, MSI GF63 Thin (mod.10SCSR), equipaggiato con CPU Intel Comet Lake i7 di 10a gen., grafica NVIDIA GTX1650 Ti Max Q, display 15,6 FHD, 2 x 8 GB DDR4, che sarà in vendita a 1.299 euro, anziché 1.399 euro, oltre ad essere eccezionalmente corredato da un comodo zainetto porta computer firmato MSI.

Chi preferisse scegliere un modello in grado di offrire il top delle performance con cui giocare sempre al massimo, potrà scegliere uno dei modelli di punta della serie GT76 Titan inclusi nella promozione, mentre chi è alla ricerca di un laptop caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo potrà orientarsi sull’Alpha 15 (mod. A3DDK), dotato di processore Picasso AMD R7-3750H, in vendita a 1.079 Euro e corredato da un ricco Loot Box, che comprende cuffie gaming, mouse pad e portachiavi. Se, invece, non sono i giochi il principale motivo di utilizzo del notebook, la scelta tra i modelli MSI coinvolti nell’iniziativa è comunque molto ampia.

Degno di nota è sicuramente il compatto ed elegante Prestige 14, disponibile in diverse versioni e colori, perfetto per il lavoro o lo studio, ma anche per il tempo libero. I prezzi in promozione partono da 1.299 Euro e per tutti i modelli viene dato in omaggio un mouse e un replicatore di porte Type C della linea Prestige. Con questa promozione estiva MSI ha voluto rendere particolarmente allettante anche il suo P65 Creator, una proposta realizzata su misura per soddisfare le esigenze dei più creativi, che si potrà acquistare a 1.699 Euro, anziché 1.899 Euro. In aggiunta, chi sceglierà un notebook delle linee Prestige e Creator potrà beneficiare in contemporanea anche di un’altra iniziativa promozionale, che gli consentirà di ricevere un bonus di 100 euro per l’acquisto dei piani di Tutelio a tutela dei diritti d’autore dei creativi.

La selezione di laptop MSI coinvolti nella promozione estiva è disponibile dai rivenditori ufficiali MSI aderenti all’iniziativa fino al 28 Giugno 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

