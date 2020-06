Le patate dolci possono essere incluse nella dieta cheto?

La dieta chetogenica o cheto, è un regime alimentare con elevato apporto di lipidi e quantità moderate o minime di carboidrati, spesso viene prescritta nella terapia dell'epilessia, obesità, diabete e altre condizioni mediche. La restrizione molto importante dei carboidrati, spesso incide sull'impiego delle patate dolci, poichè ne sono molto ricche. Questo articolo illustrerà la possibilità di includere o meno le patate dolci nel menù della dieta chetogenica.

Mantenimento della chetosi

Il principale obiettivo della dieta chetogenica è il raggiungimento della chetosi, uno stato metabolico che sfrutta l'energia prodotta dai grassi, anzichè dai carboidrati, per svolgere le funzioni essenziali dell'organismo. La dieta variata permette al nostro corpo di utilizzare il glucosio come fonte principale di energia. Quando i carboidrati non sono disponibili, l'energia verrà prodotta dai composti derivati dai grassi chiamati chetoni.

La capacità del nostro corpo di mantenere la chetosi dipende dall'assenza dei carboidrati alimentari. Il consumo di un'elevata quantità di carboidrati permette all'organismo di tornare ad utilizzare il glucosio per fini energetici eliminando così lo stato di chetosi, il motivo per cui molti alimenti ricchi di glucidi, compreso le verdure amidacee come per esempio le patate dolci, vengono evitate nella dieta chetogenica. Tuttavia il livello di assunzione totale di carboidrati per mantenere la chetosi può variare tra le persone.

La dieta chetogenica prevede un consumo di carboidrati pari al 5-10% del fabbisogno calorico giornaliero o una quantità minore di 50 grammi al giorno. La quantità esatta di zuccheri che garantisce il mantenimento della chetosi dipende dalla velocità con cui viene instaurato il processo dall'organismo e dalla tempistica con cui viene eliminato per tornare all'utilizzo del glucosio come principale fonte energetica.

Le patate dolci sono relativamente ricche di carboidrati

La patata dolce è una radice ricca di amido, spesso per questo motivo viene esclusa dalla dieta chetogenica, tuttavia una pianificazione adeguata della dieta permette di includere nei pasti una piccola porzione. Una patata dolce di dimensioni medie (150 grammi) contiene 26 grammi di carboidrati totali e 4 grammi di fibra alimentare. Dopo aver sottratto ai carboidrati totali la fibra alimentare, il quantitativo di carboidrati è di circa 21 grammi per patata.

Nella dieta cheto occorre quindi consumare la patata dolce in una piccola porzione, in modo da rispettare il limite fissato di carboidrati dal piano dietetico e rimanere nei pasti successivi nella quota glucidica giornaliera assegnata. Includere o meno la patata dolce nel menu' chetogenico dipende dagli obiettivi personali, dai carboidrati stabiliti e dalla capacità di attenersi costantemente alle restrizioni necessarie per mantenere la chetosi.

Alcune preparazioni sono più adatte alla dieta cheto

Nel momento in cui si decide di includere le patate dolci nel menu' della propria dieta chetogenica, occorre considerare il metodo di preparazione più appropriato per questo tipo di regime alimentare, alcune ricette possono influenzare l'apporto di glucidi. Le patate dolci preparate con ingredienti ricchi di carboidrati come per esempio lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero e il succo di frutta non sono adatte alla dieta cheto. I metodi di preparazione più adatti includono per esempio la patata dolce arrostita intera servita con burro, olio di cocco e formaggio fuso oppure affettata e sottoposta a frittura.

Conclusioni

La dieta chetogenica è caratterizzata da un buon apporto di lipidi e da un moderato-basso contenuto di carboidrati. Le patate dolci sono ricche naturalmente di carboidrati e possono rendere difficile il mantenimento della chetosi, tanto che spesso non sono incluse nella dieta cheto. Un'assunzione moderata in piccole porzioni permette l'inclusione delle patate dolci nel menù cheto, senza aumentare il consumo di carboidrati giornaliero. Bisogna evitare preparazioni a base di patate dolci e ingredienti ricchi in glucidi come lo zucchero di canna e lo sciroppo d'acero. La ricette da includere nella dieta chetogenica dovranno essere più ricche in grassi, senza carboidrati aggiunti se non quelle della patata dolce, è possibile prepararle arrostite intere servite con burro o olio di cocco oppure con la frittura.